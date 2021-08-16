小時候深信「菜市場豬肉＝新鮮」長大嚇呆！爆共鳴：超市買還被罵

▲很多主婦還是習慣到菜市場買豬肉。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

基隆有豬肉攤將宰殺豬隻直接暴露放置攤位上，結果吸引老鼠聚集啃食，目擊民眾覺得相當誇張，忍不住拍下影片。不過，就有網友在PTT回文，說小時候看媽媽、奶奶上菜市場，也被灌輸菜市場豬肉最新鮮的想法，但長大才發現「事情不是我想像的那樣美好」，曝光豬肉販「新鮮溫體豬」其實很可怕。

本站日前報導《超噁畫面曝！基隆豬肉攤「4超肥大老鼠」猛爬…爽啃生肉當自助吧》，目擊者拍下畫面，當時宰殺好的豬隻就放在檯面上，一旁沒有其他人管理，至少有4隻超肥大老鼠被生肉的氣味給吸引過來，在肉上竄來竄去，不斷啃食豬肉。

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▲基隆豬肉攤爆出超肥老鼠狂爬啃生肉。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

就有網友在PTT的Gossiping板上回文，說自己從小也是看著媽媽、奶奶一早去菜市場買豬肉回家煮菜，也對大人說「這樣最『新鮮』」深信不疑，「一直到2年前搬到新地點，才發現事情不是我想像的那樣美好。」

他指出搬家後，每天晚上11點，固定會有1～2台載豬的小貨車經過家門口，後車斗上滿載剛屠宰好的豬隻，屠體直接堆疊在一起，豬腳還會掛在車斗外晃動，「沒錯！一年四季就是直接暴露在室溫環境由小貨車一路載運往菜市場，你以為會有冷鏈的冷藏車？根本沒有。」

再來，婆媽們一早去菜市場買所謂的「新鮮溫體豬」，其實都是前一天大約晚上10點就屠宰好，11點就已經送到攤販的攤位上，「此時，距離早上5點市場才有婆媽來採買，足足有將近6小時。」

而且，通常肉販也不會很早就到市場，「根據菜市場肉販精湛的刀工，分切各部位肉塊，你以為需要多久時間？」所以肉販不可能晚上11點就上工，「你各位閒閒無事，可以晚上11點去攤位上看一下，是勤勞的老闆在處理肉？還是料理鼠王在處理？」

▲營養師呼籲，買回來的肉一定要充分加熱再食用。（示意圖／資料照）

最後他直嘆，長大後才懂，其實超市賣場裡面有生產履歷冷鏈保鮮的肉、餐廳使用的冷凍肉，生菌數理論上都比菜市場來的低很多。

貼文一出，不少人超有感，「小時候都聽老人說市場比超市新鮮」、「比較新鮮乾淨還比較便宜，哪有這麼好的事」、「跟長輩講超市的比較安全會被罵：『我都買十幾年了』」、「之前住在市場旁邊，半夜兩點下班會看到載豬的發財車把豬丟到攤販桌上就走了。然後那條路上幾乎每天都有老鼠、流浪狗、貓、蟑螂，從此我不再買市場肉。」

但也有網友表示，「市場比超市新鮮應該是以屠宰時間來算」、「可是我好幾次吃到腥臭味的肉都是在超市或賣場買的耶」、「不過極少數豬攤是真的很有心，會半夜去把豬分切丟冰箱，白天也不會全擺出來，而是是賣多少拿出來切，這種都做愛乾淨的熟客」、「人家講的新鮮根本不是你理解的意思」、「明明也有有良心的攤商，沒看過就在那邊嘴說都髒。」

衛生福利部基隆醫院營養師楊智凱呼籲，除食品充分加熱並立即食用外，也應注意環境及作業員手部的清潔，且食品器具及容器的徹底清洗及消毒也是不容忽視的，並須防止病媒的侵入以及避免加熱後食品的二次污染。