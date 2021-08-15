「你是不是有用tt？」他連收3封陌生私訊　過來人解答傻了

▲陌生網友詢問原PO是否有在使用「tt」？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「你是不是有用tt？」現在有許多人會以英文或中文縮寫來簡稱某些用詞，讓人一頭霧水的情況因而層出不窮。一名網友發文表示，他日前陸續收到陌生網友詢問他是否有在使用tt，讓他深感納悶，不明白那是什麼意思。貼文曝光後，立刻引發熱議，底下也有不少網友熱心解惑。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「想詢問tt到底是什麼鬼」為題丟出疑問，提到他日前陸續收到LINE的陌生訊息，不認識的網友說他有在「tt」上面發文，甚至還表明自己很高興認識他。

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由於原PO有在團購板上買東西，所以本以為是板主發訊息通知他，進而反問對方「PTT？有啊。」然而，對方卻問他是不是在開玩笑？「= =，不是PTT。」他看了以後滿頭問號，超納悶「tt」到底是什麼？他已經被這類訊息騷擾3次了。

貼文曝光後，就網友留言解惑，「tt1069」、「1069啊，都講主奴調教了，那麼明顯」。由於「tt1069」是成人交友網站，所以不少網友也笑虧，「有人留錯了吧？笑死」、「一定是誤交損友」、「你被搞了」、「這也太好笑」、「他們看起來善良又有禮貌，順勢給個機會」、「原來要整人還有這招」、「快笑死，你最近是不是惹到誰了」。