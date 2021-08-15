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敲響3次金鐘！曾國城「主持強在哪」　網揭1關鍵：贏過一堆人

▲第55屆電視金鐘獎益智實境節目主持人獎曾國城、蔡尚樺/全民星攻略。（圖／攝影中心攝）

▲曾國城（右）、蔡尚樺（左）去年敲響金鐘。（圖／攝影中心攝）

記者曾筠淇／綜合報導

主持人不好當，不但要掌控大局、避免冷場，還要在製造「笑」果的同時，不奪去來賓風采。就有網友發文丟出討論，好奇曾國城的主持功力強在哪？貼文一出，立刻引發熱議，底下不少網友紛紛留言回應，「穩，而且應對很得體」、「至少不尷尬」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「曾國城的主持是強在哪」為題發文，提到曾國城多次敲響金鐘，將節目主持人的大獎抱回家。因此他就相當好奇，曾國城厲害的地方在哪裡？有人知道嗎？

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貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「很流暢」、「有時候看他講話非常不好笑到很好笑」、「不讓人討厭已經不簡單了」、「反應快、效果好、EQ高」、「講話得體，反應也快，在台灣算厲害的」、「我覺得他蠻會講話，應對很好欸」、「形象好、能力不差就贏一堆主持人了」、「不太像其他大咖會擺架子吧」。

▲第55屆電視金鐘獎益智實境節目主持人獎曾國城/全民星攻略。（圖／攝影中心攝）

▲曾國城主持很「穩」。（圖／攝影中心攝）

其中，最多人提到的就是曾國城主持很穩，「四平八穩」、「穩啊，好的主持人是要讓來賓充分發揮」、「他靠穩穩就好」、「老曾就穩，他會盡量讓每個來賓都有鏡頭」、「穩重又不喧賓奪主吧」、「就穩穩的，還算有觀眾緣」、「穩定吧？而且有腦」、「穩定，私下相對有禮貌、EQ高」。

據了解，曾國城2006年時，與徐乃麟以《小氣大財神》拿下第41屆電視金鐘獎「娛樂綜藝類最佳主持人獎」；2014年時，再與徐乃麟以《天才衝衝衝》獲得第49屆電視金鐘獎「綜藝節目主持人獎」；2020年，則與蔡尚樺以《全民星攻略》抱回第55屆電視金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」。

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