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男軍官對女士官長索吻碰胸、稱想被性侵　六軍團火大曝下場

▲▼官兵展現高度效率，配合篩檢站設立搭建帳篷。（圖／陸軍第六軍團提供）

▲六軍團官兵。（示意圖非當事人／陸軍第六軍團提供）

記者陶本和／台北報導

陸軍六軍團某旅許姓軍官遭爆料，長期以言語、訊息，甚至肢體碰觸，騷擾一名已婚女性士官長，導致女士官長精神疾病復發，近日提出性騷擾案申訴。對此，六軍團表示，經申訴會調查屬實，已核予兩大過處分，列入汰除對象，至於觸摸罪嫌，後續交由司法調查。

該名女性士官向媒體爆料指出，若是常常反映問題的軍官，常被貼上問題人物的標籤，因此她面對言語、肢體、訊息等騷擾，只能選擇隱忍，但每次被碰觸都覺得很噁心，但最後也只能安慰自己。

根據女性士官的指控，該男性軍官對她說「希望被妳拖到草叢性侵」、「願意幫妳練習示範擁抱」、「一回生、二回熟、三回就會啾啾親嘴」、「妳的第一次給了營輔，我好開心」。

此外，她也指控，男軍官甚至以「妳的哨子好可愛」為由，以手碰觸她的左胸口及哨子」，還說「握手可以感受妳的心靈」、「握手可以感受妳的體溫」。

對此，陸軍第六軍團表示，所屬步兵某旅前許姓軍官，涉嫌對單位女姓同仁性騷擾情事，經性騷擾申訴會調查屬實，已核予大過兩次處分，列入汰除對象。

另外，在涉不當觸摸罪嫌，六軍團強調，已移法究辦，刻由苗栗憲兵隊調查中，單位將依法秉公處置，後續並配合司法調查。

對於性騷擾案件，六軍團表示，除深表痛心與遺憾外；亦將坦然面對，徹底檢討，絕不護短，並秉持「嚴考核、嚴淘汰」及「依法嚴辦」原則，絕不寬待。全案將援引為例，持恆強化官兵法紀及性別平權教育，以杜類案再生。

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