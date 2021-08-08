嘉義市10日開放餐飲業及夜市內用　禁邊走邊吃及試吃

▲嘉義市8/10開放餐飲業及夜市內用 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應嘉義縣水上工廠群聚確診感染，嘉義縣巿不約而同自7/30當天防疫升級為加強版禁內餐飲內用，但為兼顧民生經濟，嘉義市持續做好防疫，稍早宣布自8月10日起調整措施，開放餐飲業及夜市可內用，但仍將視疫情狀況做滾動式調整。

嘉義市8/10起恢復餐飲內用，市府籲請敬請民眾持續做好防疫，開放餐飲業及夜市可內用，請業者務必依照中央規定與指引持續防疫，衛生局等單位將加強稽查。另，公園涼亭、兒童遊戲場、體健設施持續封閉不開放。8月10日起開放公祭。公祭採代表制、梅花座，室內最多50人，室外最多100人，禁用吹奏樂器，並落實實聯制等防疫措施。宗教場所及宗教集會活動依原防疫指引做好防疫措施。嘉義市立美術館、博物館依時段分流，開放上限100人入場，文化藝廊上限40人，均採預約優先。圖書館(市圖、世賢、黃賓)分上下午，容留上限50人，僅提供借還書服務；音樂廳採間隔座，上限426人。文化局一樓演講廳、二樓一般閱覽室維持不開放。蘭潭水舞將於8月13日恢復演出。

嘉義市相關防疫管制措施，將視疫情發展滾動式檢討，敬請市民朋友堅持防疫，口罩戴好戴滿、拱手不握手勤洗手，保持警覺不鬆懈。

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