好市多人氣熟食「變了」！他咬一口難過發文…網友秒戰翻

▲好市多人氣熟食味道變了，網友感到有點難過。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）



記者柯振中／綜合報導

美式賣場好市多販售眾多商品，還有熟食區提供顧客挑選即食食品。不過，一名網友到好市多購買熱狗，回家一吃才發現「變了」，失落地發文，瞬間引起熱烈討論。

這名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，他在熟食區購買熱狗，回家拆開來吃，發現外層的麵包變了，口味因此變得比較糟糕，感到有點失落，「希望可以變回之前的麵包。」

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依據照片內容，網友手中的熱狗被麵包包覆，但麵包上沒有以往灑上的白芝麻，至於口味如何，還是依照個人判斷。

貼文在網路上引起熱烈討論，不少人留言回應，「我以為只有我吃到不一樣的麵包」、「我剛剛吃也有發現麵包不一樣，不過還是吃完它」、「每次必買的熱狗，這周去買，結果連我四歲小孩都說這個麵包好難吃，麵包塞給媽媽，他把熱狗吃完了」、「我比較懷念洋蔥、酸黃瓜。」

▼除了熱狗味道變了，也有人希望洋蔥、酸黃瓜能再回來。（示意圖／記者黃可昀攝）



不過，也有另一派聲音出現，若真的感到不滿意，可以到賣場去，把會員退掉，「Costco對不起你，趕快退掉會員以示抗議」、「不喜歡就退會員，真的不差你這個客人」、「那抱歉了，明天就去退會員。」

此外，也有人提供解決的方式，回家以後放進烤箱，稍微烘烤個幾分鐘，就能得到又香又酥的麵包，與買回家直接開動，完全是不一樣的等級。

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