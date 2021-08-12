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黛安娜王妃婚禮蛋糕封存40年　「只能看」7萬元拍賣成交

▲▼查爾斯王子和黛安娜王妃的婚禮曾轟動一時。（圖／達志影像／美聯社）

▲查爾斯王子和黛安娜王妃的婚禮曾轟動一時。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者林郁婷／綜合報導

英國查爾斯王子（Prince Charles）和黛安娜王妃（Princess Diana）的世紀婚禮曾經在40年前轟動全球，無論是兩人的婚服還是場地擺設都受人矚目，所有東西都被當作收藏品一樣完好地保存，就連婚禮蛋糕也一樣。如今40年過去，當時的結婚蛋糕在11日被拿出來拍賣，成交價為1850英鎊（約新台幣7萬1400元），但是拍賣商就提醒：「收藏就好，千萬別想吃它。」

這塊蛋糕由扁桃仁糖霜製成，整體以白色為主，表面用糖霜做了很多顏色的皇家徽章，有紅色、藍色、金色和銀色，旁邊還有馬蹄鐵和葉子形狀的圖樣點綴，象徵著幸福好運。它被用塑膠套保護著，所以樣子還算是良好。

▲▼結婚蛋糕以1850英鎊賣出。（圖／達志影像／newscom）

▲結婚蛋糕以1850英鎊賣出。（圖／達志影像／newscom）

蛋糕最一開始的主人是史密斯（Moyra Smith）小姐，她為當時的女王伊莉莎白二世的母親工作，新婚的查爾斯王子夫婦想和皇室裡的工作人員分享喜悅，於是史密斯收到了這塊婚禮蛋糕，除了她的這一塊，另外還有22個婚禮蛋糕，其中包含最主要的一個五層大蛋糕。

這不是這塊蛋糕第一次被拿出來拍賣，早在史密斯小姐過世後，她的家人就將蛋糕以1000英鎊賣給一位收藏家。現在，收藏家將蛋糕再度拿出來拍賣，最後以1850英鎊（約新台幣7萬1400元）售出，得標者是英國的里茲（Leeds）。負責拍賣的人向里茲提醒，收藏就好，千萬別吃它。

雖然查爾斯夫婦的愛情並沒有如同蛋糕一樣完好無缺，甚至黛安娜王妃最後年僅36歲就車禍離世，但是直到現在，兩人的一切仍然能引起關注。

►靠它解決失眠、彷彿睡在雲朵裡

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黛安娜王妃結婚蛋糕拍賣

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