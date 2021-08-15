快訊／台南善化傳出住宅火災　3間民宅3樓受損

▲台南市善化區文正路25巷內民宅傳出火警，台南市消防局出動近20部各式消防車前往搶救，現場有3 間起火，幸無人員受困，消防人員全力射水搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化區文正路25巷內民宅，15日下午5時左右傳出火警，台南市消防局出動近20部各式消防車前往搶救，消防人員發現火場是3層RC建物3樓連棟住宅有火煙冒出，現場有3 間起火，幸無人員受困，消防人員全力射水搶救，並防止火勢延燒，火勢歷時約30分鐘撲滅，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

台南市消防局於15日下午5時許報，善化區文正路25巷內民宅發生火警，據報火場是3層RC建物3樓連棟，3樓建物有火煙冒出，現場有2間起火，無人受困，出動第4大隊、新化中隊、轄區善化等4個分隊各式車輛11車25人前往搶救。

下午5時5分許善化車組到達，發現係6間連棟建物，2間3樓部分燃燒，加派第二梯麻豆、大內等3車7人前往搶救，並接駁水帶射水搶救外，並防止火勢往兩鄰擴大波及延燒。

在消防人員全力搶救下，火勢於下午5時18分許控制，36分撲滅火勢，並進行殘火處理，初步勘查目前燃燒3間民宅受損，幸無人員傷亡。目前起火原因及財物損失由消防局調查中。



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