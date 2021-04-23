找工作快把握！　桃園青埔5／1日A19戶外廣場就業徵才

▲市府勞動局將於青埔環球購物中心舉辦聯合徵才活動。（圖／資料照／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園青埔地區因區內高鐵、機捷及區內重大建設，人口激增，市府就業職訓服務處為協助青埔地區企業求才及待業民眾就業，5月1日（星期六）10:00至15:00假Global Mall環球購物中心桃園A19戶外廣場（桃捷A19站）辦理「就業找出路 相挺有頭鹿」環球購物中心聯合徵才活動。

▲市府勞動局將於青埔環球購物中心舉辦聯合徵才活動。（圖／勞動局提供）

市府就服處表示，本次活動邀請服務業、餐飲業、製造業、零售業等多元產業廠商，包含環球購物中心及其進駐廠商，誠邦食品、特力屋、柚子花花、漢來美食、大同、富利餐飲、爭鮮、錢都國際餐飲（錢都涮涮鍋）、生活工場、安心食品（摩斯漢堡）、貳樓餐飲、海底撈火鍋、香繼光、亞洲藏壽司、王品餐飲、三澧企業（Mo-Mo-Paradise）、宜家家居等28家知名廠商參與，現場釋出服務專員、服務人員、儲備幹部、保全員、資訊工程師、業務人員、門市人員、各類工程師等超過1,000個多元職缺，有興趣之求職者請把握機會前往面試。

另外，市府持續推動「桃園市青年安薪就業讚」方案，針對未滿30歲高中職以上畢業並設籍在桃園市的待業青年，受僱於同一事業單位滿6個月，最高可獲補助2萬1,000元，求才廠商也可獲僱用獎助1萬元，今年更將媒合職缺薪資提升至2萬8,000元，青年就業薪資預期將更加提高。

徵才現場另提供求職者履歷健診服務，協助民眾尋找職涯方向並作好求職準備，促進求職者順利就業。歡迎有意尋職轉職民眾把握機會至現場參與徵才活動。活動詳情請洽桃園市政府就業職訓服務處03-3386165，或至就業職訓服務處官網(http://oes.tycg.gov.tw/)查詢。

▶曾國城大推這款益生菌才2980元！現省3620元超划算 幫助代謝、腸道健康