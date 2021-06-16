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疫期雪上加霜！泰豐輪胎中壢廠停產　勞動局關切

▲泰豐輪胎中壢廠停產，桃園市勞動局關切。（圖／翻攝自勞動局官網）

▲泰豐輪胎中壢廠停產，桃園市勞動局關切。（圖／翻攝自勞動局官網）

記者楊淑媛／桃園報導

國內知名大廠泰豐輪胎以受到美國通過、對台及多國乘用及輕卡車胎案的反傾銷案終判稅率，影響公司主要市場美國的接單全面性衰退為由，宣布桃園中壢廠全面停止生產。市府勞動局16日指出，泰豐目前勞工約700人，中壢廠員工約320人，目前並無該公司員工因停產原因，向該局申請勞資爭議調解的紀錄。

市府勞動局說，經報載泰豐公司因中壢廠停產，預計將資遣180人，該局目前已向泰豐公司說明大量解僱勞工的相關法令規定，該公司預計本周將向勞動局通報大量解僱計劃書，實際解僱人數將以解僱計畫書登載人數為主。

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而依大量解僱勞工保護法第4條及第5條規定，事業單位大量解僱勞工應於符合大量解僱勞工保護法第2條規定情形之日起 60日前將解僱計畫書陳報主管機關及相關單位或人員並公告揭示，且應即本於勞資自治精神進行協商，並依勞動法令規定給付資遣費、開立非自願離職證明，未通報依法可處新臺幣10萬元至50萬元罰鍰。

為保障勞工權益，勞動局將主動協助泰豐汽車輪胎公司企業工會與公司雙方進行自治協商，後續市府就業職訓服務處將成立專責窗口，積極輔導就業並提供失業給付及促進就業相關服務，以減緩對員工生計之衝擊。

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