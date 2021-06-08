桃園25工廠移工防疫瞎搞！未確實管制「外出＋分流」沒幫買口罩

▲桃園勞動局實地查核，要求企業落實移工高標準防疫。（圖／勞動局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

因應竹苗外籍移工確診事件，桃園市政府推動「固安計畫」，建立桃園的外籍移工防線，勞動局針對僱用50人以上移工企業約300家進行訪視，目前已完成102家工廠及137處移工宿舍，有關移工防疫措施待改善家數為25家，待改善態樣以「未確實實施移工外出管制」措施為最多、其次為「未落實移工分流管理」、「未協助移工購買口罩」等情形。

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勞動局長吳宏國8日說明，桃園是外籍移工最大的基地，全市共計11萬7000多位外籍移工，其中2萬多人為家庭幫傭及看護等社福類移工，以及產業型移工約9萬多人，因此為防堵疫情擴散，市府推動「固安計畫」，建立桃園的外籍移工防線，分別針對移工宿舍及職場防疫措施進行輔導，訪視重點為強化工作及生活管理、移工確診或快篩陽性須知、加強宣導移工母語防疫資訊、職場防疫應變計畫等，促使聘有移工企業落實防疫工作。

勞動局執行移工「固安計畫」的防疫強化輔導訪視，目前已完成102家工廠及137處移工宿舍，有關移工防疫措施待改善家數為25家，待改善態樣以未確實實施移工外出管制措施為最多、其次為未落實移工分流管理、未協助移工購買口罩，及未有足夠空間供移工確診隔離時使用，後續將輔導企業進行改善，強化聘有移工企業落實防疫工作及員工確診應變處置，以確實防堵疫情擴散，另提醒企業，雇主跟仲介可提供移工日常生活所需的協助，減少移工非必要外出，落實低度活動。

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