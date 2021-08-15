塔利班奪阿富汗東部大城　官員開城投降！政府主要據點剩首都

▲塔利班份子在街頭巡邏。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

阿富汗多個大城接連被塔利班組織攻佔，如今政府手中唯一控制的大城市，只剩下首都喀布爾。依據外媒最新消息，塔利班武裝份子現已進入靠近巴基斯坦邊境的大城賈拉拉巴德（Jalalabad），當地警察總部已被控制。

綜合衛報、路透等外媒報導，隨著阿富汗第4大城馬薩里沙利夫（Mazar-i-Sharif）14日落入塔利班手中，這也意味著，除了首都喀布爾外，東部城市賈拉拉巴德是阿富汗政府控制的最後一座大城。然而到了15日上午，塔利班宣布，其武裝份子已進入賈拉拉巴德。

阿富汗官員15日證實，塔利班週日上午在未發生武裝衝突的情況下，控制賈拉拉巴德，因為當地省長向塔利班投降，「允許塔利班進入，是拯救平民性命的唯一方法。」另名西方安全官員也證實此一消息。

Time lapse video of the Taliban's offensive when it began taking over provincial capitals and provinces. pic.twitter.com/le6Sx8ZwYY — Bill Roggio (@billroggio) August 14, 2021

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