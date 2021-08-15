塔利班包圍首都喀布爾！美使館人員急撤「焚燒機密」　民眾搭機驚逃

▲美國駐喀布爾大使館已開始進行外交人員撤離，並燒毀館內的敏感機密文件。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

塔利班組織（神學士，Taliban）在阿富汗攻無不克、勢如破竹，短短數日內透過三次主要的進攻，取得該國34個省份中的24個，包括占領第2大城坎大哈、第3大城赫拉特，其民兵先鋒部隊甚至抵達距首都喀布爾市以南11公里處。對此，美國國防部緊急派出3000名兵力前往喀布爾，協助撤離使館與僑民，並燒毀機密文件。

根據《美聯社》、《ABC新聞》，面臨塔利班強大的攻勢，阿富汗政府軍相當手足無措，即使政府軍與2名具有權勢的前軍閥承諾要捨命保衛第4大城馬扎里沙里夫，最後卻還是遭塔利班攻陷，政府軍在北部最後的根據地宣告淪陷，首都喀布爾岌岌可危，喀布爾市的居民開始儲存米糧、到銀行提領儲蓄，甚至前往機場搭機逃亡。

巴赫爾省議員易卜拉辛扎達（Abas Ebrahimzada）解釋阿富汗政府軍敗陣的原因，他透露指揮數千名兵力的前軍閥多斯頓、努爾逃離巴赫爾省，下落不明，「政府軍首先向塔利班投降，這促使支持政府的民兵與其他部隊14日在塔利班發動攻勢時喪失士氣、放棄戰鬥。」

▲阿富汗第3大城赫拉特淪陷，民眾開始在街上販售塔利班的旗幟。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，隨著阿富汗政府軍戰敗已成定局，美國總統拜登於當地時間14日下午發表一份冗長的聲明，表示美國陸軍第82空降師的1000名兵力將直接前往喀布爾，而非先前計畫的科威特，以協助美國駐喀布爾使館人員撤離至國際機場進行疏散，儘管目前使館仍維持開放，但若使館被關閉，則估計有一小部分外交人員留在機場，不過機場戒備森嚴，因此可迅速撤離。

拜登也在聲明中表示，白宮已向塔利班轉達，若他們在阿富汗採取的任何行動使美國人員面臨生命威脅，美國將採取強而有力的軍事動作，另外還授權5000名士兵協助美國與同盟國人員，以及曾協助美國政府任務的阿富汗人（口譯員等）進行撤離。

首都喀布爾逐漸被進逼的塔利班組織包圍，一名美國國防部官員向《ABC新聞》透露，喀布爾有1000名美國兵力，包括保護機場與協助大使館人員撤離的650名士兵，而8月31日以後駐留在喀布爾的兵力將維持不超過1000人。

▲眼看首都喀布爾即將淪陷，民眾紛紛前往機場準備搭機逃離。（圖／達志影像／美聯社）

另外，美國駐喀布爾使館人員也接獲指令，開始燒毀、焚燒使館內具有美國象徵性的文件與物品，以確保避免敏感資訊外流。

據悉，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，美國駐喀布爾大使館將持續維持開放，未來幾天會增加航班協助進行人員疏散。根據《路透社》報導，拜登私下已與阿爾巴尼亞、科索沃等多國協議如何暫時安置阿富汗人，預估未來數周內將會有3500人轉赴美國。

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