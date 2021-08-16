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阿富汗逃亡潮曝！銀行擠兌、車流狂堵　塔利班溫情喊話：留下來吧

記者張靖榕／綜合外電報導

隨著阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）逃亡，塔利班控制總統府，首都喀布爾大批民眾舉家逃離，寬敞的道路被擠得水洩不通，銀行前擠兌的人們大排長龍，也有不少民眾已經拉著行李在機場等候班機。塔利班20年後重新掌權，為求穩定情勢與建立其合法性，態度放軟保證不會傷害平民及外交官員，更希望百姓不要逃走。

▲▼民眾逃離阿富汗首都喀布爾。（圖／翻攝自推特）

▲喀布爾首都亂象，民眾為求自保紛紛出逃。（圖／翻攝自推特）

塔利班入城的消息在喀布爾居民間傳開，人們紛紛收拾家當上車，企圖帶著值錢物品逃離首都並出到國境之外，但因抱有相同看法的人太多，路上車流回堵嚴重，幾乎停滯的車陣中不時有徒步的人群和腳踏車經過。

除了銀行、道路，辦理護照和海外簽證的機構外也擠滿辦理人潮，反映人民預期新政權可能會帶來的迫害及自身安全的擔憂。與此同時，部分攤販已開始賣起塔利班的旗幟，也有人開心地拿著旗幟在街上揮舞。

塔利班發言人之一夏罕（Suhail Shaheen）告訴BBC，喀布爾的民眾無需擔心，塔利班保證人民的生命及財產安全，更謙稱組織是「人民與國家的公僕」。夏罕溫情喊話，希望民眾留在國內，與塔利班一起重建阿富汗，並保證塔利班的時代，將會給予婦女受教育和工作的權利。

20年前塔利班掌權時間共5年，期間禁止民眾看電視、看電影和聽伊斯蘭以外的音樂，女性必須完全罩住臉面，上學、工作一律禁止，只有在男性陪同下才能外出。

先前BBC進入塔利班所掌控的省會訪問，一路上塔利班武裝份子緊跟在旁，據聞部分較早淪陷的城市或鄉村，已開始出現疑似與塔利班有關的「石刑」、婦女被禁止出門，以及以前在上午播放伊斯蘭音樂、下午放流行樂的電台，如今都已被規定除了廣告以外，一律播放伊斯蘭音樂。

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