　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阿富汗政府軍潰敗內幕曝！塔利班重新奪權　美20年投72兆付水流

文／中央社喀布爾15日綜合外電報導

塔利班今天表示，阿富汗未來數天內將進行和平政權轉移。2001年美國僅花數週推翻塔利班，如今美軍宣布撤軍後，塔利班同樣快速奪回政權，美國20年人力、物力投資成一場空。

▲▼阿富汗政府軍。（圖／路透）

▲接觸過阿富汗政府軍的美軍官員，表示政府軍許多人常識匱乏，並非真正想學會戰鬥。（圖／路透）

美國宣布撤軍後，塔利班（Taliban）5月起就發動攻勢並連戰皆捷，政府軍頻頻不戰而降，導致戰況急遽惡化。隨著阿富汗部隊快速投降，美軍提供的武器反而成為助長塔利班攻城掠地的利器。

價值數以億計美元美式裝備與美援直升機被塔利班擄獲的影像在網路瘋傳。

阿富汗北部大城昆都茲（Kunduz）阿富汗士兵投降的畫面，可以看到載運著重型武器和大砲的軍車，毫髮無傷的落入塔利班的手中。塔利班不用花半毛錢，就可以坐收美軍提供的大量武器。

美國過去20年投注超過2.5兆美元（新台幣72兆），提供武器、裝備與訓練協助阿富汗建軍，碰到扶不起的阿斗，都成了為他人做嫁衣。

塔利班持續進逼，為何阿富汗政府軍束手就擒，政府存在已久的貪腐弊端為原因之一。軍心渙散，沒人願意為政府賣命，導致阿富汗軍隊未戰已敗。

阿富汗軍隊存在虛報人數的現象已久。「紐約時報」指出，官員完全清楚政府軍實際員額遠低於帳面的「吃空餉」現象，卻選擇無視，任由貪腐形同公開秘密般橫行，讓阿富汗軍、警早對政府領導階層深懷憤恨。

當塔利班趁美國撤軍發起攻勢，只是讓軍警「不值得為總統甘尼（Ashraf Ghani）政府賣命」的信念更堅定。

「華盛頓郵報」一篇根據所取得政府機密報告的調查報導指出，帳面看阿富汗政府有軍、警35萬2000人，但真正找得到者僅25萬4000人。

美國審計部門表示，阿富汗軍方高層長年灌水員額，揩美國納稅人的油中飽私囊，逼得美國要阿富汗提出包含指紋、臉部掃描等資料才願撥錢。

華郵表示，在他們取得的機密政府訪談資料裡，美國、北大西洋公約組織（NATO）乃至阿富汗政府官員提到政府軍時，都形容部隊不堪作戰、暮氣沉沉、訓練不足、貪腐、經常擅離崗位而且敵人滲透嚴重。

曾在坎達哈擔任阿富汗政府平叛顧問的美國海軍軍官強森（Thomas Johnson）在訪談裡透露，阿富汗民眾視警察如強盜，是他們國內「最可恨的機構」；一位不具名的挪威軍官在訪談時則說，他估計有30%的阿富汗警察帶著政府所發的槍械逃離部隊，然後私設崗哨收過路費。

前美國駐阿富汗大使克勞可（Ryan Crocker）在政府訪談裡表示，阿富汗警察衰敗並非缺槍缺人，而是因「貪腐已深入骨髓」而擔負不起維安職責。

除此之外，阿富汗官兵毫無紀律，只關心個人的蠅頭小利，普遍受教育程度不高，美軍得從識字開始教起，再加上常識匱乏，令美軍無能為力。

2007到2008年以美軍作戰顧問身分協助阿富汗陸軍的葛拉維諾（Victor Glaviano）稱阿富汗官兵只是「會偷東西的蠢貨」，最會盜賣美援裝備，空有精良槍枝卻不會用，只會掃射浪費彈藥。

新入營的阿富汗官兵僅約1/5的人會讀寫，迫使美國與北約的訓練人員需為他們開辦識字速成班，但往往只有幾週而成效不彰。

常識匱乏則是另一難題，有美軍特戰導師在訪談裡說，營區的阿富汗人會把小便斗誤為飲水機，還有人說非得實際放在傷口，才能教會阿富汗官兵使用止血帶。

除教育不足，忠誠與動機不純也是難解問題。一位不具名的美軍軍官在2016年的政府訪談裡表示，阿富汗1/3的地方警察「看起來更像毒販或塔利班」，成天只想從美軍單位弄到燃料賣錢。

不過，阿富汗建軍不彰，美國與北約難辭其咎，包括訓練計畫設計不佳、欠缺協調，訓練師資也都不足。

美國與北約負責訓練的人員只派駐6到12個月，訓練飽受不連貫之苦，甚至有美國訓練人員坦承，選這份工作純屬「混飯吃」。

ET快訊
6成官員已打疫苗！覆蓋率勝長輩　她曝3關鍵：年輕人該討厭誰？
1人獨得「16億元頭獎」！澳洲男疫情失業當清潔工養家…下秒竟
桃園電子新貴婚前10天成袋屍　交往8年未婚妻犯案：我是情報員
青年找工作可領3.2萬！今起申請5QA一次看
阿富汗淪陷一次看！美軍撤離期限還剩15天　塔利班閃電殺進喀布
桃園女打完莫德納摸到「腋下腫脹」！就醫確診「右乳侵襲癌」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

阿富汗逃亡潮曝！銀行擠兌、車流狂堵　塔利班溫情喊話：留下來吧

塔利班宣布：阿富汗的戰爭已經結束　無意攻擊各國外交人員

阿富汗政府軍潰敗內幕曝！塔利班重新奪權　美20年投72兆付水流

海地強震暴增至1300死！逾5700人輕重傷　醫院爆量急缺人員物資

塔利班控制總統府！　圍繞辦公桌拍照留念

烏克蘭市長「頭部中彈」命喪家中！　警開門嚇見爆頭屍

阿富汗淪陷一次看！美軍撤離期限還剩15天　塔利班閃電殺進喀布爾

美軍急調1000人赴阿富汗！　6000人駐守機場防塔利班攻入

俄媒：俄羅斯尚未承認　塔利班是阿富汗合法政權

快訊／塔利班狂找人中！阿富汗總統FB發文：我做了一個艱難的選擇

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

楊洋開撩迪麗熱巴「一停車就接吻」　「允許我的基因影響妳的基因嗎」細看嘴型羞爆

野馬男「撞到21歲女命危」比中指　檢方聲請羈押...父母趕地檢署

李榮浩搞烏龍《好聲音》「誤拍鈕提前轉身」　慌張揮手撇頭喊：轉回來！...「對天發誓我沒看」

基隆豬肉攤「超肥老鼠群」四處爬 生肉上揪鼠友當自助吧狂嗑噁爆

阿富汗逃亡潮曝！銀行擠兌、車流狂堵　塔利班溫情喊話：留下來吧

塔利班宣布：阿富汗的戰爭已經結束　無意攻擊各國外交人員

阿富汗政府軍潰敗內幕曝！塔利班重新奪權　美20年投72兆付水流

海地強震暴增至1300死！逾5700人輕重傷　醫院爆量急缺人員物資

塔利班控制總統府！　圍繞辦公桌拍照留念

烏克蘭市長「頭部中彈」命喪家中！　警開門嚇見爆頭屍

阿富汗淪陷一次看！美軍撤離期限還剩15天　塔利班閃電殺進喀布爾

美軍急調1000人赴阿富汗！　6000人駐守機場防塔利班攻入

俄媒：俄羅斯尚未承認　塔利班是阿富汗合法政權

快訊／塔利班狂找人中！阿富汗總統FB發文：我做了一個艱難的選擇

5生肖、4星座最有「頭獎運」！威力彩飆17.5億　最旺方位時辰在這

毫無警戒翻肚熟睡！　萌貓化身「炸蝦天婦羅」呆看媽：叫我？

鄧愷威奪9K失3分無關勝敗　林鋅杰先發失2分

PAUL吃播遭網友攻擊　用超強反差反擊：變一個人

跟上日本「潮流精緻化」路線！選物講求「簡約質感」連牙膏也請來調香師創造專屬香氛

未婚夫慘死！她抱屍哭「肚裡孩子怎辦」　2可疑動作被查出是兇手

6成官員已打疫苗！覆蓋率勝長輩　她曝3關鍵：年輕人該討厭誰？

阿富汗逃亡潮曝！銀行擠兌、車流狂堵　塔利班溫情喊話：留下來吧

謝淑薇晉級辛辛那提會內賽　繼2008年後再次通過會外賽考驗

名錶達人遭控揪排骨小開吸金3000萬　被害人泣：那是阿嬤遺產

暴雨划龍舟淋一身濕　熊熊穿白T畫風突變＞///＜

國際熱門新聞

疫情失業當清潔工！他買彩券竟中16億

塔利班控制總統府！　爽坐辦公桌

阿富汗總統神隱發文：做了艱難選擇

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

阿富汗淪陷一次看！　塔利班攻勢快過美軍撤離

海地7.2強震　死亡增至724人

塔利班宣稱　已經佔領總統府

海地強震暴增至1300死！逾5700人輕重傷

美駐喀布爾使館　72小時內將清空

美軍急調1000人赴阿富汗！　守機場防塔利班

美械精良　阿富汗政府軍為何潰敗

阿富汗總統甘尼　傳逃亡到塔吉克

巴格蘭基地守軍　直接投降塔利班

即／阿富汗政權轉移　路透：總統甘尼逃亡中

更多熱門

相關新聞

阿富汗逃亡潮曝！　塔利班溫情喊話：留下來

阿富汗逃亡潮曝！　塔利班溫情喊話：留下來

隨著阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）逃亡，塔利班控制總統府，首都喀布爾大批民眾舉家逃離，寬敞的道路被擠得水洩不通，銀行前擠兌的人們大排長龍，也有不少民眾已經拉著行李在機場等候班機。塔利班20年後重新掌權，為求穩定情勢與建立其合法性，態度放軟保證不會傷害平民及外交官員，更希望百姓不要逃走。

塔利班宣布：阿富汗的戰爭已經結束

塔利班宣布：阿富汗的戰爭已經結束

塔利班控制總統府！　爽坐辦公桌

塔利班控制總統府！　爽坐辦公桌

阿富汗淪陷一次看！　塔利班攻勢快過美軍撤離

阿富汗淪陷一次看！　塔利班攻勢快過美軍撤離

美軍急調1000人赴阿富汗！　守機場防塔利班

美軍急調1000人赴阿富汗！　守機場防塔利班

關鍵字：

塔利班美軍北約阿富汗

讀者迴響

熱門新聞

媽「乳房爛掉」她聞臭味才知！醫一句話害5萬人噴淚

他「勃起4小時」被痛醒！崩潰衝急診　醫抽整管黑血看傻

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

奧麥斯將生成　最接近台灣時間點曝

男打莫德納後20hrs亡　妻淚曝下一步

他問：工程師憑什麼年薪300萬？網1原因嗆爆

沒腿也照劈腿！「連體夫妻」渣夫偷吃火辣女粉絲

葉男野馬是媽墊錢買的！舅：他不是富少

桃園電子新貴婚前10天成袋屍　未婚妻竟是凶手

揹無腿夫12年卻被拋棄！斷臂正宮淒涼現況曝

台大妹月賺30萬　玩股票賠錢緊張

桃園女打完莫德納腋下腫脹！就醫確診乳癌

疫情失業當清潔工！他買彩券竟中16億

KID七夕放閃照「被IG判定血腥暴力」！網點開爆笑

徐若瑄公開4張臥床照！

更多

最夯影音

更多
墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！
叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面