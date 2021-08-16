阿富汗政府軍潰敗內幕曝！塔利班重新奪權　美20年投72兆付水流

文／中央社喀布爾15日綜合外電報導

塔利班今天表示，阿富汗未來數天內將進行和平政權轉移。2001年美國僅花數週推翻塔利班，如今美軍宣布撤軍後，塔利班同樣快速奪回政權，美國20年人力、物力投資成一場空。





▲接觸過阿富汗政府軍的美軍官員，表示政府軍許多人常識匱乏，並非真正想學會戰鬥。（圖／路透）

美國宣布撤軍後，塔利班（Taliban）5月起就發動攻勢並連戰皆捷，政府軍頻頻不戰而降，導致戰況急遽惡化。隨著阿富汗部隊快速投降，美軍提供的武器反而成為助長塔利班攻城掠地的利器。

價值數以億計美元美式裝備與美援直升機被塔利班擄獲的影像在網路瘋傳。

阿富汗北部大城昆都茲（Kunduz）阿富汗士兵投降的畫面，可以看到載運著重型武器和大砲的軍車，毫髮無傷的落入塔利班的手中。塔利班不用花半毛錢，就可以坐收美軍提供的大量武器。

美國過去20年投注超過2.5兆美元（新台幣72兆），提供武器、裝備與訓練協助阿富汗建軍，碰到扶不起的阿斗，都成了為他人做嫁衣。

塔利班持續進逼，為何阿富汗政府軍束手就擒，政府存在已久的貪腐弊端為原因之一。軍心渙散，沒人願意為政府賣命，導致阿富汗軍隊未戰已敗。

阿富汗軍隊存在虛報人數的現象已久。「紐約時報」指出，官員完全清楚政府軍實際員額遠低於帳面的「吃空餉」現象，卻選擇無視，任由貪腐形同公開秘密般橫行，讓阿富汗軍、警早對政府領導階層深懷憤恨。

當塔利班趁美國撤軍發起攻勢，只是讓軍警「不值得為總統甘尼（Ashraf Ghani）政府賣命」的信念更堅定。

「華盛頓郵報」一篇根據所取得政府機密報告的調查報導指出，帳面看阿富汗政府有軍、警35萬2000人，但真正找得到者僅25萬4000人。

美國審計部門表示，阿富汗軍方高層長年灌水員額，揩美國納稅人的油中飽私囊，逼得美國要阿富汗提出包含指紋、臉部掃描等資料才願撥錢。

華郵表示，在他們取得的機密政府訪談資料裡，美國、北大西洋公約組織（NATO）乃至阿富汗政府官員提到政府軍時，都形容部隊不堪作戰、暮氣沉沉、訓練不足、貪腐、經常擅離崗位而且敵人滲透嚴重。

曾在坎達哈擔任阿富汗政府平叛顧問的美國海軍軍官強森（Thomas Johnson）在訪談裡透露，阿富汗民眾視警察如強盜，是他們國內「最可恨的機構」；一位不具名的挪威軍官在訪談時則說，他估計有30%的阿富汗警察帶著政府所發的槍械逃離部隊，然後私設崗哨收過路費。

前美國駐阿富汗大使克勞可（Ryan Crocker）在政府訪談裡表示，阿富汗警察衰敗並非缺槍缺人，而是因「貪腐已深入骨髓」而擔負不起維安職責。

除此之外，阿富汗官兵毫無紀律，只關心個人的蠅頭小利，普遍受教育程度不高，美軍得從識字開始教起，再加上常識匱乏，令美軍無能為力。

2007到2008年以美軍作戰顧問身分協助阿富汗陸軍的葛拉維諾（Victor Glaviano）稱阿富汗官兵只是「會偷東西的蠢貨」，最會盜賣美援裝備，空有精良槍枝卻不會用，只會掃射浪費彈藥。

新入營的阿富汗官兵僅約1/5的人會讀寫，迫使美國與北約的訓練人員需為他們開辦識字速成班，但往往只有幾週而成效不彰。

常識匱乏則是另一難題，有美軍特戰導師在訪談裡說，營區的阿富汗人會把小便斗誤為飲水機，還有人說非得實際放在傷口，才能教會阿富汗官兵使用止血帶。

除教育不足，忠誠與動機不純也是難解問題。一位不具名的美軍軍官在2016年的政府訪談裡表示，阿富汗1/3的地方警察「看起來更像毒販或塔利班」，成天只想從美軍單位弄到燃料賣錢。

不過，阿富汗建軍不彰，美國與北約難辭其咎，包括訓練計畫設計不佳、欠缺協調，訓練師資也都不足。

美國與北約負責訓練的人員只派駐6到12個月，訓練飽受不連貫之苦，甚至有美國訓練人員坦承，選這份工作純屬「混飯吃」。