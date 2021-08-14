黃金救援倒數11小時！80人陸空大搜救　落水女代表還沒找到

▲搜救人員在14日上午進行搜救，總計出動80人，還有無人機 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市桃源區代表謝宜真在11日下午六點左右，勘災回程途中經過明霸克露斷橋時被土石流衝走，經過4天的搜救，眼看已經逼近救援的黃金72小時當中，14日上午趁著山區天候穩定，出動80人前往搜救，同時也再次出動無人機搜查。

目前搜救謝宜真的時間，從被沖走到14日上午7點為止，已經過61小時，眼看逼近救援最佳黃金時間72小時，趁著山區天候穩定，高雄市消防局同時間出動80人前往搜救，警消34人、義消19人、國軍27人、無人機6架、救生艇5艇、直升機2架，共計21車80人。

▲搜救人員在14日上午進行搜救，總計出動80人，國軍也加入搜救行列 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



現場搜救人員共分3組，第1組人員由台20線94公里落水處至撒拉阿塢橋一帶進行搜索，第2組由寶來二橋至六龜大橋ㄧ帶進行搜索，第3組由寶來一橋至新威景觀大橋、六龜大橋至里嶺大橋ㄧ帶進行搜索，另搭配無人機多空中監視察看，岸邊也同樣派遣人員岸際巡查，沿河道搜索。

13日上午，謝宜真二姊今也帶來印有她名字她最愛的衣服，哽咽說「看這樣會不會快跑出來找我們.....」。但是山區氣候真的多變，像是在13日下午在搶通現場，玉穗溪上游天空突然轉陰，現場人員當下依工程經驗以及氣象情資，研判上游可能開始降雨有發生土石流的可能，立即請施工廠商停工並迅速撤退，並通知現場搜救失蹤的救難人員迅速離開土石流區。

有民眾在附近拍攝影片直擊整段驚悚過程，只見影片中畫面一波土石流襲來，嚇得他狂呼，「有土石流，哇！怪手！怪手！怪手要來不及逃了」。他再說，現場狂風暴雨，「怪手在逃，哇那個（帳篷）被沖掉了，還有最後一台怪手好像被困住」，感嘆路才剛要通，又被沖毀了，又得重新挖，因為路都沒了，芒果也沒辦法運出去了。