《火神》種子爆召回群聚　消訓中心：受訓前已接種將強化防疫要求

▲南投竹山消防署訓練中心。（圖／翻攝Google Map）

記者李忠憲／南投報導

竹山消防署訓練中心遭學員家屬爆料，日前召回特考班200多位學員回中心訓練，進行內務示範教學，竟讓14位學員共處一室，還有人未戴口罩，恐成為防疫破口。消訓中心秘書兼特考班隊長郭芳銘表示，所有學員都有打疫苗，其中僅1位未戴口罩，少數家長不滿提早訓練的意見他願接受；他強調，這些未來消防人員必須現場實務訓練，否則無法讓全國人民接受。

據了解，該批消防特考班學員今年1月開始在消訓中心訓練，5月18日遇到中央疫情指揮中心宣布全國三級警戒，當天就放人回家。日前疫情穩定後降為2級，中心決定8月1日召回所有學員，進行實務訓練。

▲▼學員家屬爆料訓練中心內務教學，讓學員共處一室，還有人沒戴口罩。（圖／記者李忠憲翻攝）

學員家長控訴，消訓中心召回後進行內務示範，竟讓14人共處一室，其中還有人沒戴口罩。另外，上百人共用浴廁，難道不會造成群聚感染？警專行政特考班學員因疫情採線上教學，滾動式分批返校訓練，為何消防特考班要集體住宿訓練？消防特考班學員比較不被重視？染疫風險較低？

消防署訓練中心秘書兼特考班隊長郭芳銘表示，經了解，少數學員家屬對於提早召回受訓頗有微詞。但他認為，學員返家雖都有進行視訊教學，但消防不同警察，救護、救災、火警打火等狀況，不能只憑線上教學，如果都沒有實務訓練，相信全國民眾是無法接受的。

他說，消防特考班學員全數都有打疫苗，召回後因為搬移住宿大樓，有鑑於「服從紀律」非常重要，才會進行內務示範。除了一名學員沒戴口罩外，幾乎都有戴口罩。特考班分4個班級，上課均採分流，中心也會定時消毒防疫。

郭芳明認為，少數家屬的不理性反應及意見他願虛心接受，也會加強改善防疫措施。但這些未來消防人員如果只接受視訊教學，將對全國人民有很大傷害，因此召回有其必要。

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