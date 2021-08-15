熱帶性低氣壓有機會成颱　是否影響台灣？專家估週三進入觀察期

記者許維寧／台北報導

近日太平洋高壓接手，台灣天氣逐步回穩。但根據中央氣象局資訊，目前西太平洋上又有一熱帶性低壓發展，其路徑持續向西，是否對台有影響，本週三、週四將是觀察期。天氣風險公司也表示，預計週四週五間，熱帶低壓將進一步靠近到菲律賓以東至台灣東南方，是否影響台灣，等到系統通過關島後會比較明確。

▲中央氣象局表示，熱帶低壓距離台灣甚遠，目前無論時否便成颱風都對台灣暫時無影響。（圖／氣象局提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

天氣風險公司今於社群平台上表示，目前位於關島東方海面上的熱帶性低氣壓預估未來將順著太平洋高壓南側邊緣、向西移動，預計本週二、週三間將來到關島附近，週四至週五將靠近到菲律賓以東和台灣東南方海面移動。

天氣風險公司分析，熱帶性低壓通過關島後，其海域環境將變得有利於結構發展，確實有機會增強為颱風。但目前預報變動性仍大，探討是否影響台灣天氣仍太早了一些，待系統週三、週四通過關島後再觀察其後續走向會較為明確。

另外，目前台灣位於太平洋高壓邊緣，天氣風險公司也說，太平洋高壓更明顯的往南海上延伸，因此今日清晨西南風相對較弱，西南風挾帶的水氣也明顯減少。故一早各地天氣晴朗，但午後各地山區都還是會有熱對流發展、有短暫雷陣雨機率，部分對流仍會擴展影響至平地，且由於環境風速相對減弱，北台灣更要留意午後旺盛雷雨的發展機會。

