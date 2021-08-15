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「2021 NTT遇見巨人」系列節目　10月起台中國家歌劇院登場

▲疫情緩解，國家歌劇院推出「天菜」─「NTT遇見巨人」系列上檔。（圖／台中國家歌劇院提供）

▲疫情緩解，國家歌劇院推出「天菜」─「NTT遇見巨人」系列上檔（下同）。（圖／台中國家歌劇院提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

台中國家歌劇院的藝文愛好者秋季必追盛事─「遇見巨人」系列，8月8日針對會員啟售，部分場次熱銷程度已超過預期，8檔精選節目將從10月8日至12月26日陸續在劇場上檔；藝術總監邱瑗表示，無論是當代傳奇劇場、唐美雲歌仔戲團等年逾20的大師級劇團，或江之翠劇場、莎士比亞的妹妹們的劇團、布拉瑞揚舞團及黃翊工作室+等創新團隊，以及巨人系列歌劇，都值得期待。

邱瑗指出，「Being、Soul、Core」是「2021 NTT遇見巨人」系列策展的3個核心要素：在藝術上，我們學習大師無畏有為的精神，創團35年當代傳奇劇場、與即將邁入25年的唐美雲歌仔戲團永遠保持初衷、不斷勇於創新與突破；戲碼包括唐美雲歌仔戲團入圍今年6項傳藝金曲獎、改編自日本文學經典《源氏物語》的《光華之君》，以及京劇大師吳興國改編自卡夫卡同名經典文學作品，集編、導、演於一身的獨腳戲鉅作《蛻變》。

▲疫情緩解，國家歌劇院推出「天菜」─「NTT遇見巨人」系列上檔。（圖／台中國家歌劇院提供）

▲疫情緩解，國家歌劇院推出「天菜」─「NTT遇見巨人」系列上檔。（圖／台中國家歌劇院提供）

而Soul指的是面對現況、持續挑戰新意的創作團隊─江之翠劇場、莎士比亞的妹妹們的劇團、布拉瑞揚舞團及黃翊工作室+，帶來直指靈魂深處的作品；包括江之翠劇場改編自施叔青小說的《行過洛津》，2019年台新藝術大獎編舞家布拉瑞揚同年又入圍的舞作《#是否》，以及編舞家黃翊的《小螞蟻與機器人：遊牧咖啡館》。

▲疫情緩解，國家歌劇院推出「天菜」─「NTT遇見巨人」系列上檔。（圖／台中國家歌劇院提供）

▲疫情緩解，國家歌劇院推出「天菜」─「NTT遇見巨人」系列上檔。（圖／台中國家歌劇院提供）

在眾所期待的巨人系列歌劇，邱瑗表示選擇華格納及羅西尼的經典作品，由現代劇場導演賦予新樣貌與時代感；包括劇情簡單卻充滿情感張力的華格納經典歌劇作品《唐懷瑟》，以及義大利作曲家羅西尼最受歡迎的喜歌劇《塞維亞理髮師》作為壓軸，期待在工作模式及生活習慣一再被打破的2021年，透過「NTT遇見巨人」這群迎向挑戰與限制的台灣藝術家們，能豐富強化我們的心靈。
 

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