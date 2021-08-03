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ETtoday > 民生消費 > 民生消費 2021年08月3日 15:54

疫情時代的居家靠山！中元普渡用「泰山」款待　與「好兄弟的距離」讓人好安心

▲▼泰山品項x中元普渡。（圖／記者周宸亘攝）

▲想在中元普渡款待好兄弟、讓下半年事事順利，擺上一桌澎湃的供品，是一定要的！（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

一年一度的中元普渡又來了！今年因為疫情影響，即使微解封，也還是需要避免群聚降低風險，但想盛情款待好兄弟的心，一點都沒有變。經過疫情，人們更能體會普渡的初衷與用心，宴請好兄弟外，更想尋求信仰的心靈慰藉；今年準備居家普渡時，澎湃感與虔誠心意都要兼具！

招呼好兄弟用「泰山八寶粥」打頭陣　滿滿膳食穀粒匯聚財寶與健康
每年用心準備普渡供品，不僅希望好兄弟吃得開心，也希望接下來全家都平安！關於普渡的提醒，很多人都知道不能拜鳳梨、香蕉、酪梨、釋迦、苦瓜等食物，但最好一定要拜什麼呢？不少民俗專家都建議，可以在供桌擺上又甜又香的飲品食物，吸引好兄弟大吃一頓。尤其甜食又象徵吃了嘴甜甜，好兄弟品嚐時甜蜜開心。拜完後全家人一起享用，在疫情期間也能享受難得的放鬆愉悅。此外，也有不少網友提醒，祭拜後的供品最終還是要吃進肚子裡，所以選擇拜拜的食物還得要顧及全家人的喜好！

讓許多人從小吃到大的泰山點心，從傳統甜湯到符合現代飲食習慣的穀物輕食，品項超多，完全不怕吃膩，一字排開超澎湃的「泰山點心Bar」，完全可以讓好兄弟從中找到最尬意的甜品大飽口福。而說到象徵財運的供品，就讓人聯想到熱銷至今35年的「泰山八寶粥」。老饕們對這款國民人氣點心的共同印象就是，一匙撈起滿滿的穀物與豆類，美味又滿足！中元節把這款真材實料的美味和好兄弟共享，幫下半年匯聚財寶與健康。

▲▼泰山品項x中元普渡。（圖／記者周宸亘攝）

▲大人小孩都吃不膩的美味點心Bar，從泰山八寶粥、泰山花生仁湯到泰山十穀寶，每樣都適合擺在供桌上，帶出好運寓意。

長銷三十餘年的好滋味還有另一款，「泰山花生仁湯」猶如古早味老舖現煮的香綿鬆軟口感，以及真材實料無香料、無奶精的濃醇花生香，內行人就知道，純正的花生湯就是這一味！甜而不膩的滋味，讓人不知不覺就吃完一整罐，中元普渡準備多組，包管下半年「好事花生」。

此外，可以一次補給十種食材營養的「泰山十穀寶」，整罐只有144大卡，榮登許多運動族群喜愛的0脂肪輕食，擺上多組幫好兄弟飽腹，也幫全家人守住健康，下半年過得「十全十美」。即日起～8/22至momo購物網，泰山八寶粥、花生仁湯、十穀寶箱購享優惠，滿888元登記送$50元mo幣、滿1088元登記抽鬆餅機！中元普渡就選「泰山點心Bar」，讓好兄弟呷飽，再保全家人平安。泰山點心都經過高溫高壓滅菌密封處理，產品在密封狀態下趨近於無菌狀態，100%無防腐劑，滿足一家大小的甜點胃，也吃得安心。

泰山仙草蜜幫好兄弟消暑，再抽北港武德宮聯名$16,888好運金
提到泰山甜品，怎麼可以忘記號稱台灣飲品界元祖的「泰山仙草蜜」！堅持古法熬煮、本著「仙草蜜，再去火氣」的品牌精神，過去除了交大拜土地公的民間傳說之外，也是推薦祭拜好兄弟的必備品項！

此外，今年泰山仙草蜜也特別與北港武德宮推出好運聯名，只要購入泰山仙草蜜鐵罐（6入）包裝，刮開包裝內的活動刮刮卡，就有機會抽中最大獎北港武德宮好運錢母以及16,888元的開運獎金！另外還有價值$7,500元的純金元寶、北港武德宮鎮宅虎將存錢筒以及泰山購物網的100元購物金等好禮，強調100%的中獎機率，絕對誠意十足！疫情期間趕快入手仙草蜜鐵罐(6入組)吧，用仙草蜜來討好好兄弟，再抽一手好運禮，一掃今年以來面對缺水停電、疫情颱風的火氣！

詳情請見官方活動網站：//www.taisun.com.tw/lottery-event/mesona2021q3sp
販售通路：全聯、量販、超市等各大通路熱賣中！
※仙草蜜330g(6入/組)產品為透明封膜包裝，可識別內含刮刮卡，須憑刮刮卡參加本活動，故購買前請留意包裝。

▲▼泰山品項x中元普渡。（圖／記者周宸亘攝）

▲喝起來透心涼的「泰山仙草蜜」，鐵罐6入裝組合現在還附上一張刮刮卡，想求個好運與財運就趁現在！

供桌必備這一瓶　泰山多款優質油品幫全家「『油』拜有保庇」

▲▼中元,普渡,疫情,微解封,泰山,八寶粥,花生仁湯,十穀寶,家用油,泰山仙草蜜,北港武德宮。（圖／泰山提供）

▲注重消費者飲食需求的「泰山油品」，品項多元豐富。（圖／泰山提供）

每年普渡供品必放的，還有一瓶瓶家庭料理用油！下廚不可或缺的優質油品，讓新鮮食材能以最美味的口感跳上餐桌，祭拜好兄弟也不失禮數。近來人們居家防疫，除了在網路掀起一波防疫自煮風潮，也讓健康意識抬頭的掌廚者更在意油品品質。洞察「消費者飲食需求」的泰山油品，從煮夫煮婦常用的經典油品純芥花油、西班牙原瓶原裝進口橄欖油，到國內第一支高品質平價玄米油，以及主廚精選品牌年度新品——單元不飽和脂肪75%以上、具抗氧化作用的維生素E的極品葵花油，油品系列品項齊全，無「油」不包，要讓每個家庭「油」拜有保庇！

即日起～8/31，凡購買泰山油品單筆金額滿148元，上網登錄發票（//www.taisun.com.tw/lottery-event/2021oilsummersp）即有機會抽中親子超萌廚具，與孩子一同動手料理，共享廚房時光！momo購物網也將於8/16~8/31祭出超值特惠組，一次入手100%純橄欖油1L以及第一道冷壓橄欖油0.5L各3瓶，1,338元就能把6瓶擁有西班牙國家品油師評鑑認證的優質油品，一次帶回家。

※均衡369優惠資訊：MASA老師代言的泰山均衡369嚴選調合油，8/9~8/25也在大潤發推出1L買一送一優惠！

※主廚精選優惠資訊：
7/24-8/22 【momo購物網獨家雙重好康】

•第一重：享優惠
主廚精選極品葵花油2+2瓶，特價$699
•第二重：抽好禮►►►即刻選購：//bit.ly/3irsPDE
凡〈主廚精選系列〉消費滿$799，即可登記抽市價7,500的〈法國de buyer巴黎鐵塔柄平底鍋〉

▲▼（業配）泰山品項x中元普渡。（圖／記者周宸亘攝）

▲目前在各大電商、實體通路皆推出多種超值特惠組的泰山油品，要讓消費者買回家後「油」拜有保庇。

每年「款供品」總是嫌東挑西選太麻煩？現在一次買齊泰山系列，無論解封或居家工作，每天都有吃不膩的飽足甜點、沁涼清爽的國民甜飲，更有宅家自煮讓美味飄香的優質油品。現在除了電商通路，各大實體通路包括全聯、大潤發、家樂福等，也都有多種優惠組合，一站就能購足買齊！今年就用剛剛好的居家祭拜距離以及誠意破表的超值祭品，讓好兄弟吃到讚嘆，也讓泰山系列在疫情當下成為全家人「食在ㄟ靠山」。 

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