政院：振興五倍券與「馬時代消費券」有3大不同

▲三倍券、消費券、五倍券比一比。（圖／記者許立昕整理製表）



中央社

振興五倍券朝全民免費領取方向規劃，政院官員表示，五倍券與馬時代消費券相比有3大不同，包含先紓困才振興、部會研擬加碼措施，以及多元領取方式。

行政院決定振興五倍券朝全民免費領券方向規畫，外界質疑與馬政府時代的消費券有何不同。

政院官員表示，五倍券與消費券有3大不同，一是中央各部會正比照去年，研擬其他加碼振興方案，消費券則無各部會加碼，且五倍券廣泛用於受疫情衝擊產業，加上帶動地方政府與業者加碼，將帶來循環效益。

第二，官員說，前總統馬英九發放消費券當年，未先紓困就振興，沒有相關紓困作為，因此民進黨當時才會要求發現金；第三是五倍券除在郵局領取外，還可預購後在超商等地取貨，也能數位綁定，領取方式多元。

行政院規劃振興五倍券，民進黨正國會、英系立委先後主張免費發放，行政院長蘇貞昌13日拍板朝全民免費方向規劃。

黨政人士透露，蘇貞昌日前與黨團七長會面後，就有放寬五倍券的共識。權衡政治、經濟、社會等各層面影響後，加上全年經濟成長率上修，基於經濟成長回歸全民共享，研判是政策調整的有利時機。

▲圖為去年發放的三倍券（資料照／記者周宸亘攝）



英系立委羅致政表示，此政策重點在於多數民眾的需求與感受；新潮流立委鄭運鵬說，發消費券是面臨經濟全面性衰退，這波疫情是部分產業受損，但整體經濟成長非常大，可將經濟成長與民眾共享。

海派系立委趙天麟表示，政府考慮的是民眾當下需要，推出適合的政策，不用與消費券比較，也無須考慮國民黨的揶揄；正國會立委陳亭妃則說，非常感謝蘇貞昌接地氣、體恤民眾需要。

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