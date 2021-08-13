振興券不比照消費券　李彥秀：蘇貞昌心裡住了名叫馬英九的心魔

▲李彥秀。（資料照／記者徐斌慎攝）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨副秘書長李彥秀13日於臉書發文表示，行政院長蘇貞昌堅持不直接發振興券，而是要以限購券的方式購買，就是不想跟馬英九的消費券一樣，她認為「蘇貞昌的心裡，住了名叫馬英九的心魔」。

李彥秀表示，行政院鐵了心就是要複製去年的政策「連蔡英文的溝通都無效」，她認為原因即是13日上午報導中提到的，英系立委表示「蘇貞昌堅持不直接發券，就是不想跟馬英九的消費券一樣」。

李彥秀強調，行政院甚至規劃906萬領取紓困4.0方案紓困金的民眾，國家都會給與購買振興券的現金，讓他們可以無償購買。她認為這樣的政策是畫蛇添足、耗費行政資源，更質疑「其他國家採取直接發放現金，我們為什麼不行？」

李彥秀痛批，人民生活都已經過不下去，蘇貞昌在乎的還是面子，而不想要跟馬政府一樣的心態，也代表蘇貞昌心中根本沒有人民。

李彥秀呼籲，既然已經有這麼多民進黨立委也都認為應該發現金，那就把意見說出來給蘇貞昌聽，讓他聽到人民的期待，更喊話蘇貞昌「從善如流吧！把人民想要發現金的聲音聽進去。」

▼李彥秀批評蘇貞昌振興券政策。（圖／翻攝自李彥秀臉書）

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