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5倍券改「免費直接領」　PTT鄉民笑： 該還馬英九公道了吧

▲▼2020,經濟,消費,振興券,三倍券,行政院,壹仟變參仟。（圖／記者周宸亘攝）

▲行政院評估5倍券可以免費領，等於回到馬英九時代的消費券。（圖／記者周宸亘攝）

記者林彥臣／綜合報導

疫後經濟振興的「5倍券」計畫，連民進黨內部看法也分歧 ，行政院13日晚間表示，此次民眾換購5倍券時應該付的1000元，可評估全部由中央政府來吸收負擔。如果相關決策定案，就等同於2009年馬英九政府時代實施的「消費券」，對此PTT鄉民狠酸，「該還馬英九公道了吧」。

行政院13日晚間表示，台灣上半年經濟成長率達8.34%，經濟成長的成果應可讓全民共享，此次民眾換購五倍券時應該付的1000元，可評估全部由中央政府來吸收負擔。

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行政院發言人羅秉成13日表示，蘇院長表示，台灣今年經濟成長率持續提升，主計處今天剛公布的台灣第二季經濟成長率為7.43%，上半年經濟成長率為8.34%，而全年經濟成長率預測數也上修為5.88%，考量政府整體財政負擔後，經濟成長的成果應可讓全民共享。

▲▼馬英九出席「台灣經濟與外交的挑戰與機會」新書發表會 馬英九發表談話。（圖／記者屠惠剛攝）

▲網友對此狠酸行政院，「該還馬英九公道了吧」。（圖／記者屠惠剛攝）

羅秉成說，基於上述考量，蘇院長認為此次民眾換購5倍券時應該付的1000元，可評估全部由中央政府來吸收負擔，請相關部會朝此方向妥慎規劃，但仍待週一上午聽取黨團成員意見後，再做最後定案。

PTT鄉民對此表示，「傳說中的消費券」、「該還馬英九公道了吧」、「87，一個政策可以轉彎再轉彎就知多爛」、「這政府專門把簡單的事情搞的很複雜」、「講難聽點，當初馬英九的消費券民眾領券就能，就只有垃圾民進黨，硬要民眾自己出錢買」。

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