五倍券大轉彎「蘇貞昌權力意志受挫」　游盈隆揭蔡政府背後盤算

▲游盈隆。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院昨晚宣布五倍券擬從「1千換5千」改為免費領取，態度大轉彎引人關注；據悉，在民進黨內部意見分歧下，總統蔡英文昨下午與部分派系人士、相關官員和少數執政縣市首長會面，凝聚數項理由，成為政策拍板關鍵。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆14日在臉書表示，五倍券大轉彎意味著行政院長蘇貞昌權力意志受挫，蘇內閣重大政策被迫改絃更張。

游盈隆指出，這項宣布之所以成大新聞，是因為符合「狗咬人不是新聞，人咬狗才是新聞」的新聞學基本原理；五倍券是蘇內閣重大政策，不論在野黨或黨內立委如何反對，頂多就是微調，不願放棄民眾須自付1千元的核心主張。

游盈隆引述美國政治學者卡爾.弗里德理希（Carl Friedrich）的「預期反應法則」解讀五倍券政策。他表示，這件事蔡英文和蘇貞昌所設想的真正民意可能不一樣，也可能一樣，但預估民意反撲的傷害程度不同，所以在政策如何回應民意上，兩人有不同意見，但終究蔡說了算，畢竟她是總統，飆悍如蘇貞昌也只能俯首稱是。

「為什麼我特別談這一件事？因為五倍券政策大轉彎是政治學絕佳教材。」游盈隆說，蔡蘇都是當今政府最高領導者，號稱雙首長，兩人最後究竟是基於規範面的思維，也就是政策應以民意為依歸，而改變政策呢？或是基於現實面思維，也就是民意反撲的功利考量，而改弦更張呢？

游盈隆指出，理論上，民主國家由人民選出國家領導人，在重要政策制訂上，最好應兼顧規範面與現實面，才是好的領導者。等而下之，若不顧慮規範面，至少也應顧及現實面，這樣才勉強具備弗里德理奇所說的「預期民意反應的能力」，人民會比較開心，社會比較和樂，政局才能穩定。

游盈隆表示，蔡英文和蘇貞昌五倍券決策的心路歷程，主要考慮的是規範面？現實面？或，兩者都有？值得反覆推敲。而他個人的觀察是「現實面的功利考量遠超過規範面的民意至上原理」，因為除非選舉時刻，民意幾乎不是蔡政府日常決策的最重要因素，而蔡政府和民進黨現在已禁不起任何大規模民意支持度的流失了。

▼游盈隆14日臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／游盈隆）