Delta病毒「空前強大」！中國專家：過往防疫措施要變化了

▲曾光認為，應該將Delta病毒當成全新的、空前強大的敵人來面對。（圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

新冠疫情持續延燒，變異病毒珠Delta在全球肆虐。對此，中國流行病學專家曾光說明，就算戴著口罩，還是可能感染Delta，因此要將Delta病毒當成全新的、空前強大的敵人來應對，不能以過往的經驗來看。

曾光說明，過往的新冠病毒，主要以飛沫、接觸傳播為主，Delta則是氣溶膠傳播，可能接觸時間短暫、甚至戴著口罩，都有可能被感染，「因為氣溶膠它是懸浮在空中的，飛沫是十秒鐘落地的。」

曾光提到，除了傳染能力變強，Delta的感染潛伏期也變短，原先一週可能一代到兩代，但現在可能三、四代，意味著在社會傳播的速度變快。

曾光說，Delta有「免疫逃逸」的狀況，意味著接種疫苗，也可能遭到感染，但若施打第三劑疫苗，就能大大加強免疫效果，因此只要有機會，絕對不要猶豫，也沒時間猶豫。

面對Delta病毒，曾光認為，過往的防疫經驗，可能要完全更新，以往要求保持一公尺距離，如今可能要拉長到兩公尺、過去戴外科口罩，現在可能要變成雙層或N95口罩，機場工作人員甚至要加上眼罩、隔離衣等防護物品，以避免傳染。

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