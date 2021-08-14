5倍券政策急轉彎　黃珊珊：中央政策不要一意孤行

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院規劃發放5倍券提振疫後經濟，原預計採「1000換5000」方案，但13日晚間緊急發布新聞稿，表示可研議讓民眾免繳1000元，引來外界批評。台北市副市長黃珊珊14日說，任何政策在形成之前不要一意孤行，要聽聽大家的意見，最重要的是要符合人民的需求。

針對行政院五倍券改成免費兌換，黃珊珊表示，這個事情從大家開始討論的時候，台北市政府每天都在討論，但因為中央方式一直不定，導致市府的方案也改了3、4次，「中央的內容都不確定」。

「所以還是回到，政策目的是什麼？政策目的是紓困，那就應該是把紓困先做好，政策目的是振興，那就要用振興的方法。」黃珊珊說，現在看起來紓困還是首要，因為受到疫情影響的行業真的很多，所以會朝所謂困難行業先做一些紓困或振興。

黃珊珊指出，普遍的振興是全民都需要，政策目的一定要知道民眾需求，現在需求可能不是振興，現在需求是他要去付房租、學費，這才是民眾現在需求，等到中央政策確定，我們才知道怎麼配套，也希望中央早一點公布具體細節，才知道怎麼配合。

黃珊珊說，還是回到原點，任何政策都應該謀定而後動，否則造成地方政府很大困擾，另外就是有朝令夕改的疑慮，民眾會覺得政府公信力是什麼。任何政策在形成之前不要一意孤行，要聽聽大家的意見，要符合人民得需求，人民現在的需要應該不是單純的振興，可能有一些人需要照顧的是生計。

媒體追問，未來若全民免費領，中低收弱勢族群就沒有獲得補貼，這部分北市府是否會加碼？黃珊珊說，市府討論過非常多類型，到底哪一些人、哪一些行業，其實一直都有在討論，內容要等下週中央把細節定出來後，我們才可能有進一步，因為要跟著追加預算的計畫做調整，所以會不會加碼等下週中央細節出來後我們才知道怎麼配套，「最重要是政策要接地氣，看民眾需求我們再怎麼做」。