抓潛藏感染源！診所轉介病患若確診　黃珊珊：北市有加碼獎金

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，但為了解決社區中潛藏感染源的問題，台北市副市長黃珊珊14日表示，除了中央規定給基層醫療院所轉介的1萬元、醫療機構協助採檢的5千元獎勵外，北市將再額外加碼獎金，盼從基層到醫院，都能協助做第一線確診者的搜尋，及早被採檢出來。

黃珊珊表示，所有確診個案在疫調結果中，一開始都是類似感冒症狀，會到一般診所去看醫生。這時候，很多診所醫師其實都做好很多防護，他們在第一線面對輕症病人時，可以主動提醒去7大院區的篩檢站做篩檢，如果在第一時間有發現疑似個案，就能協助個案接受進一步的篩檢甚至可以找到確診者。

黃珊珊指出，從去年4月到今年7月31日，全台北市目前有593人都是由診所或地區醫院協助採檢，目前有經過轉診採檢的確診者，有25人。

依照中央規定，完成轉診的確診個案，基層醫療院所可以得到獎勵費用每案1萬元獎勵，協助採檢的醫療機構如果完成轉診且發現確診者，也可以得到5千元獎勵。

黃珊珊指出，為了要謝謝基層醫療院所協助轉介確診者到醫院篩檢，讓我們能找到這25位確診者，希望能更進一步鼓勵診所醫師，碰到這些類似感冒症狀，有疑似新冠肺炎案例的話，希望他們開立轉介單，透過轉介平台完成採檢。

黃珊珊強調，除了中央有獎勵，台北市政府也會進一步訂定獎勵辦法，我們希望從基層到醫院，都能協助我們做第一線的確診者搜尋，及早被採檢出來。