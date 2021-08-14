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國際慰安婦日　謝龍介、童小芸籲勿忘慰安婦人權

▲台南市慰安婦人權平等促進協會理事長童小芸、赤嵌文教基金會董事長謝龍介、各界婦女領袖與市議員等，獻花追思與悼念二戰中的慰安婦受害者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市慰安婦人權平等促進協會理事長童小芸、赤嵌文教基金會董事長謝龍介、各界婦女領袖與市議員等，獻花追思與悼念二戰中的慰安婦受害者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

8月14日是國際慰安婦紀念日，台南市慰安婦人權平等促進協會，每年都會辦理追思活動，今年因疫情關係，配合政府政策，改由協會理事長童小芸、赤嵌文教基金會董事長謝龍介、各界婦女領袖與市議員等，14日上午於慰安婦紀念園區，獻花追思與悼念二戰中的慰安婦受害者。

▲台南市慰安婦人權平等促進協會理事長童小芸、赤嵌文教基金會董事長謝龍介、各界婦女領袖與市議員等，獻花追思與悼念二戰中的慰安婦受害者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝龍介表示，台灣目前僅剩1名慰安婦，4年前銅像成立時，他很感動有那麼多年輕的女性朋友，願意為慰安婦阿嬤來追求真相付出行動，協會找雕塑大師林坤銘為慰安婦雕塑銅像，花了3年終於將雕塑費用付清。慰安婦不僅是歷史，是20世紀最卑劣的一個事件，一直到現在21世紀的今天，還是現在進行式，IS聖戰士還在強迫性奴隸。

▲台南市慰安婦人權平等促進協會理事長童小芸、赤嵌文教基金會董事長謝龍介、各界婦女領袖與市議員等，獻花追思與悼念二戰中的慰安婦受害者。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市慰安婦人權平等促進協會理事長童小芸、赤嵌文教基金會董事長謝龍介、各界婦女領袖與市議員等，獻花追思與悼念二戰中的慰安婦受害者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝龍介說，豎立銅像不是為了製造仇恨，而是將屬於慰安婦的歷史能被真實地還原，要求日本政府公開道歉賠償，2018年日本右派團體曾派人來踹了阿嬤一腳，顯示日本右派不認為強迫女性當慰安婦是有錯的。今年是銅像豎立的第4年，希望在眾人的持續努力下，讓「慰安婦」人權遭受侵害的歷史得以保存，將歷史議題結合性別平權等當代議題，讓性別人權教育向下扎根。

▲台南市慰安婦人權平等促進協會理事長童小芸、赤嵌文教基金會董事長謝龍介、各界婦女領袖與市議員等，獻花追思與悼念二戰中的慰安婦受害者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝龍介指出，過兩年慰安婦銅像即將面臨搬遷，如同當年湯德章紀念公園的國父銅像，透過市議會國民黨團的多方溝通與努力，終於找到適合的地點來豎立，他有信心也希望黃偉哲市長派人參與，正視這段台灣人集體權利被侵害的歷史，一起協助為慰安婦銅像找到更適合的豎立地點。

▲台南市慰安婦人權平等促進協會理事長童小芸、赤嵌文教基金會董事長謝龍介、各界婦女領袖與市議員等，獻花追思與悼念二戰中的慰安婦受害者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市慰安婦人權平等促進協會理事長童小芸表示，這是台灣第一座慰安婦銅像，也是目前台灣唯一的一座，當各國政府為其慰安婦爭取權利時，台灣只有民間的力量在努力。我們必須檢視過去歷史，才能避免未來悲劇，日本與臺灣當今執政者不能因關係良好，就忽略慰安婦所受到的不公平待遇，這與國人對人權與性別平等的認知，明顯有極大的差距，期盼政府能以積極的態度面對，爭取慰安婦阿嬤的正義。

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