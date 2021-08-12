落選頭遞補完成4連霸　南投縣議員游宏達又因貪污判刑定讞

▲ 南投縣議員游宏達收賄遭判刑定讞。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

南投縣無黨籍議員游宏達，2019年底才因落選頭遞補縣議員，完成4連霸。但檢調單位查出，他與南投縣府前工務處約僱人員黃海郕等人，以透露底標等方式協助特定廠商得標並收賄上千萬元，一二審均將游宏達重判7年、褫奪公權3年。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

游宏達在2018年底選舉後，差36票當選，因此提出當選無效之訴，與吊車尾當選、國民黨8連霸議員莊文斌爭搶最後一席，莊文斌因涉嫌賄選，2019年11月中遭判當選無效確定，游宏達順利遞補，完成4連霸壯舉。沒想到游宏達又因本案遭判刑定讞，失去縣議員寶座。附帶一提，南投縣議會這一屆有多位議員無法完成任期，縣議員羅美玲因轉任不分區立委而去職；莊文斌當選無效改由游宏達遞補；同區的張維華因涉嫌貪污罪一審判刑後辭職，由落選第二高票洪浩原遞補到本屆議員期滿；另名議員陳昭煜則因出席費被判緩刑2年，缺額由王秋淑遞補。

游宏達犯下的案件，是他與南投縣府工務處前約僱人員黃海郕勾結，在2012年起，陸續承辦濁水溪新武界橋、加走寮溪瑞興橋上下游及竹山鎮清水溪瑞草橋上下游河段等，多件砂石疏濬及便道維護工程中，2人透過許姓白手套與多名砂石、營造業者合作，假藉借款和透露底價等方式，協助業者得標。廠商標到工程後，也依約繳交賄款，估計黃海郕因此獲得賄賂達800萬元，游宏達則不法獲利983萬元。檢方因此對游宏達等人提起公訴。

一二審法院審理後，均認定有罪，其中游宏達涉案部分，一二審法院均判刑7年、褫奪公權3年。其中一審南投地院痛批「游宏達身為南投縣第17、18屆議員，於社會上具有相當之知名度，且為民喉舌，本應遵守法令，竟利用其議員之身分…向廠商索討賄賂，而知法違法…辜負選民所託，傷害人民對於民意代表之信賴，所為自應嚴予非難」另外二審台中高分院也認為量刑妥適，駁回上訴。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞，另外通知檢方啟動防逃機制。