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成大開刀房凶殺案　體循師林光宇7刀砍同事判刑2年10月定讞

▲台南地院庭長林臻嫺指出，成大醫院體循師林光宇案，台南地院依醫療法罪判處有期徒刑1年。（圖／記者林悅攝）

▲成大醫院體循師林光宇遭判刑2年10月定讞。（圖／記者林悅攝）

記者吳銘峯／台北報導

成大醫院體循師林光宇，2018年9月間，持刀在開刀房刺殺陳姓醫事人員7刀，被害人幸經急救倖免於難，他還另外砍傷在場的另名醫師，被依照殺人未遂罪起訴。一審將他判刑1年，二審台南高分院改判2年10月。案經上訴，最高法院12日駁回上訴，林光宇判刑2年10月定讞。

本案發生於2018年9月28日，擔任成大醫院體外循環師的林光宇，因疑似遭職場霸凌，不滿醫院對他的職務調動，持刀衝進開刀房，不顧現場正在開刀，有麻醉師、尚未麻醉的病患、醫師等人在場，就對著當時體外循環師陳姓女組長的胸腹一陣猛刺。胡姓醫師勸阻不止，出面搶刀，也遭砍傷，整個行兇過程大約1分鐘。

林光宇行兇後快速離去，先回辦公室放回兇刀，並更換服裝後，在臉書發表「終結霸凌」一文，隨後到附近的第五分局開元派出所自首。案件爆發後震驚社會，林光宇隨即遭法辦，法院裁定150萬元交保，但因覓保無著，改裁定羈押。受傷的陳姓女組長送醫治療後，生命跡象穩定；另名受傷的醫師，因未傷及神經或血管，不影響未來開刀的能力。而檢方依照殺人未遂罪，對林光宇提起公訴。

一審法院審理後，不認為林光宇具有殺人故意，再加上又符合自首減刑要件，因此僅依照「對醫事人員傷害」罪，輕判林光宇有期徒刑1年。案件上訴第二審，台南高分院審理後，卻改認定林光宇積怨已深，持銳利之蝴蝶刀多次揮刺並穿刺入被害人胸腹部數刀，足徵有殺人之主觀犯意，以及有意置於死地之客觀情狀，改依「殺人未遂罪」判刑2年10月。

全案再上訴，最高法院審理後，認為二審判決並無違誤，量刑也妥適，因此12日駁回上訴，全案定讞，林光宇將發監執行。另外被害人也求償，二審法院先前判決林光宇須賠償150萬元，未經上訴而先行確定。

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