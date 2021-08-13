檢方成功扣押汪傳浦4億多美金！拉法葉艦佣金案家屬抗告遭駁確定

▲檢方成功在拉法葉艦佣金案中，扣押4億多美金。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

檢方就拉法葉艦案聲請沒收軍火商汪傳浦家人不法所得及孳息，高院日前裁准檢方沒收5億2,074萬餘美元（約新台幣156億元）。不僅如此，檢方發現汪傳浦的妻兒在瑞士銀行與海外公司的帳戶中，有高達4億餘元美金的資產，因此聲請扣押，高等法院准許。汪家人不滿，提出抗告，最高法院審理後，13日駁回汪家抗告確定，檢方成功扣押4億餘元美金。

拉法葉艦案的關鍵人物軍火商汪傳浦，已於2015年1月20日病逝於英國倫敦。而我國刑法沒收新制於2016年7月1日上路，當時的特偵組隨即向台北地方法院提出聲請，要求單獨宣告沒收被告汪傳浦妻子葉秀貞、4名子女及他們設立的3家公司，包含本金及利息，共計9億6975萬餘美元（約新台幣300億元）。

一審法院審理後，2017年7月間首度裁准沒收9億14萬餘美元（約新台幣273.6億元）。案經抗告，二審高院於2018年11月間作出裁定，裁准金額再加碼，總計准許高達9億5332萬餘美元（約新台幣286億元）。案件再抗告，最高法院准許本金3億多美金的部分，另外本金1億多美元，以及全部本金孳息的4億多美元部分，則發回高等法院更為裁定。

高院更一審於上月中裁定，高院准許檢察官沒收本息高達5億2,074萬8,645.83美元（約新台幣156億元），其中的4億8,719萬2,808.72美元自2017年起計算孳息。更審裁定做出後，汪家人與檢方均提出抗告，目前由最高法院審理中。

不過檢方調查本案時，發現汪家人在瑞士銀行與海外公司帳戶中，有高達4億餘元美金，檢方先行聲請扣押。一二審法院均裁准，汪家人不滿，認為扣押應該是偵查中檢方才能發動，案件於法院審判期間，檢方不應執行扣押，因此向最高法院提出抗告。但最高法院審理後，認為扣押僅為定暫時狀態而已，不允許這筆資金流動，與沒收的法律效果不同，故檢方於審判中所為扣押，並未侵害汪家人未來使用資金的權利，因此駁回汪家人聲請，這部分先行確定，檢方還是可以扣押。