5倍券改免費領！王惠美感謝中央　不滿意但可接受

記者唐詠絮／彰化報導

行政院大轉彎，五倍振興券免費領，對此，彰化縣長王惠美今天下午在防疫記者會上感謝中央聽到地方的聲音，雖然地方希望能直接發現金減少行政工作，但至少不需花1千元「雖不滿意也可以接受」，為了「花在彰化是必須的、暢遊彰化是一定要的」，目前正在盤點各單位的資源，「創造經濟利多」的優惠方案。

▲彰化縣長王惠美感謝中央振興5倍券免費領。（圖／記者唐詠絮攝）

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彰化縣今天連續8天零確診，居家隔離剩11人，第5輪莫德納疫苗有27303人接種，今天下午全部施打完畢，選擇第6輪高端疫苗的有54228人，要等到23日才能施打，衛生局長葉彥伯提醒為65歲以上長者、64歲至20歲(含)第9類對象、及64歲至36歲，要施打第一劑的民眾，請盡速上1922平台預約。

葉彥伯指出，高端疫苗是類似之前流感疫苗，都是單劑量，幾個人打就打幾支，不會像之前AZ或莫德納疫苗可以一瓶抽藥劑，所以高端不會有殘劑，預約多少就是打幾支，那另外這一波莫德納疫苗65歲以上的造冊已經通知，下一波AZ或其他疫苗會把殘劑年齡層往下開放。

另外，國中小開學在即，不少家長擔憂學童在食用營養午餐會拿下口罩，教室是否會擺上隔板，王惠美強調，盡量由中央統一處理會更好，另外學校教室容留空間應該是夠，目前國中小學生一個班級都不超過30人，每個學生都有一個座位，都有社交距離是否要做隔板，將會與教育處及衛生局進一步研議再做決定。

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