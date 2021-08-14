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AZ第2劑「間隔12週↑」不用擔心！前台大醫提證據：後續抗體生成更好

▲▼台北市教育人員疫苗接種專案 花博館。（圖／記者屠惠剛攝）

▲不少人擔憂施打第二劑時間若延遲，保護力恐下降。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／綜合報導

國內新冠疫苗庫存吃緊，後續第二劑銜接恐受到影響。而台大公衛學者整理國際研究指出，AZ疫苗間隔超過45週以上抗體濃度效果更高。台大前感染科醫師也解讀該篇研究，有2個訊息要讓台灣民眾了解，包括延後AZ施打時間超過12週也不用急，證據顯示「延後再打，後續抗體生成反而更好」；至於近期各界討論的第三劑問題，「對我們而言應該是明年後才會遇到」。

台大公衛學院教授陳秀熙研究團隊分析全球新冠疫情最新發展；公衛學者任小萱引用牛津大學團隊針對AZ疫苗進行一項研究說明，疫苗缺乏國家可透過延長一二劑疫苗施打間隔來讓更多人接受至少一劑疫苗保護力。而指揮中心專家小組召集人張上淳也說，國外研究確實顯示，即使第二劑AZ接種間隔超過12週，免疫反應一樣好。

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台大前感染科醫師林氏璧則分享，對於第二劑疫苗延後，研究結論指出，「延後AZ第二劑施打時間，反而會有更高的抗體」。他說明，AZ疫苗本身是腺病毒載體，學理上的確會擔心2劑施打時間若太接近，可能會影響到第二劑的效力，因為人體會對腺病毒的外殼產生抗體，疫苗再次遇到時可能會被免疫力摧毀而減少效力。

▲▼北市國小教職員今日起於台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲醫師指出，第三劑疫苗的問題，台灣大概要到明年才會遇到。（圖／記者李毓康攝）

林氏璧說，這也是嬌生疫苗一開始只想做一劑施打的原因，且俄羅斯的史普尼克V疫苗同樣因此而刻意將2劑選擇不同腺病毒。

不過，林氏璧也提到，該篇研究要小心解讀的地方是，收案者為18至50歲的年輕族群，且延後施打組的人數相當少，因此下結論要很小心。此外，研究方法中似乎無法完全釐清「延後施打的人中間是否有感染過新冠病毒」。

對於台灣民眾所憂心的問題，林氏璧主要想傳達2個訊息，第一，延後AZ施打時間超過目前公認的8至12週「不需要太心急」，研究有證據顯示「延後再打後續抗體生成反而更好」；另外。看後續到貨狀況可以AZ，或是mRNA疫苗混打，還有醫院做高端混打研究，因此不須擔心後續接種問題。

除了第二劑延後接種疑問，國外已經在討論追加第三劑疫苗的情況也受到不少關注，林氏璧則說，這是國際上很早就打完的國家會遇到的，因為有某些疫苗在部分人群施打6至8個月後，遇到較多突破性感染、保護力降的問題，但對我們而言，目前首要目標是擴大第一劑覆蓋率，到一定程度之後開始衝第二劑覆蓋率，「第三劑對我們來說應該是明年以後才會遇到的問題」，目前不需要太擔心。

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