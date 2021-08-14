楊蕙如怒了！543字嗆聲「神經病高端仔」：別再來惹毛我

▲楊蕙如憤怒發文，要求「神經病高端仔」不要來惹毛她。（圖／翻攝自楊蕙如臉書）



記者柯振中／綜合報導

高端疫苗16日開始預約，預計從23日開始施打，「卡神」楊蕙如也針對高端發表許多意見。她13日再度發文控訴，遭到許多人留言、私訊騷擾，「神經病高端仔最好不要再來騷擾惹毛我！」

楊蕙如在臉書上發文，她尊重選擇施打高端疫苗的人，因此也不會跑去臉書謾罵，也不會傳訊息，詢問「你為啥打高端」。因此，她也希望，支持高端疫苗的民眾，不要跑來騷擾，「我現在就是不想打高端。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊蕙如表示，想要推廣高端，應該要求第二類官員支持、施打高端，也可以在臉書上說好話，「而不是來騷擾我，要我支持高端，懂嗎？」

▼楊蕙如認為，若想要推廣高端，應該要求第二類官員支持、施打，並說好話，而非使用騷擾的方式。（圖／免費圖庫／Alterirnative）



楊蕙如說，無論她想不想打AZ、莫德納或BNT，都不會有人來騷擾，因此她願意施打，不想施打中共疫苗，也沒有人來騷擾，要求她施打中共開發的疫苗。

楊蕙如提到，她願意等到第三劑以後，再施打聯亞或高端，前提是拿到歐美先進國家的認證、三期數據，立場從來沒有變過，但若又有神經病支持者來騷擾，要求「馬上表態支持」的話，會將高端從第三劑的可能清單中移除。

楊蕙如認為，應該用科學數據、國際認證，來說服支持國產疫苗，而非使用情緒勒索、強迫的方式，也要尊重別人的言論自由、選擇自由「老娘吃軟不吃硬，本來已經答應支持高端但是好好溝通的朋友不再評論了，神經病高端仔最好不要再來騷擾惹毛我！」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘