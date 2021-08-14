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向妙齡女潑精　噁男落網「愛慕+想認識她」

▲桃園市黃姓男子愛慕1名妙齡女子，今年1月在上班途中再度巧遇女子，竟將事先準備在瓶子裡的精液朝女子噴灑，嚇得女子經聲尖叫報警。（示意圖／視覺中國CFP）

▲黃男愛慕一妙齡女子，1月上班途中再度巧遇女子，竟將事先準備在瓶子裡的精液朝女子潑灑，女子聲尖叫報警。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子上班途中常常見到1名妙齡女子，黃對其非常傾慕但苦無機會認識，竟異想天開以自備瓶子裝上自己精液，今年1月間再度在上班途中巧遇竟對其噴灑精液，嚇得女子花容失色、驚聲尖叫報警處理；法官痛斥黃男動機不堪，造成女子感到驚嚇與噁心，衣物與不堪使用，審結依毀損罪判處黃拘役50天，還可上訴。

檢警調查，黃姓男子在今年1月9日上午8時許在中壢區上班途中，發現心儀的妙齡女子經過，竟尾隨其身後，以預藏自己精液的瓶子往女子身上潑撒，女子發現黃男怪異動作後，發現大衣竟沾染不明白色異體，嚇得當場驚聲尖叫，趕緊打電話報警處理，中壢警方隨後循線逮捕黃男到案。

黃男在偵訊時犯後坦承不諱，辯稱「想要認識對方」才下手，警方則將查扣精液瓶子送交刑事局鑑定，瓶內DNA與黃男相符，附近監視器也拍下黃男作案過程，檢方偵結將黃男依毀損罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審酌，黃男與女子素不相識，僅因每天上班途中與其多次偶遇，為想認識女子竟將預存瓶中精液朝女子潑灑，痛斥黃動機極為不堪，還造成女子身上大衣沾染精液不堪使用，除蒙受財產上損失外，更感到驚嚇與噁心；法官考量黃男犯後坦承犯行，犯後態度尙可，審結依毀損他人物品罪，判處拘役50天，得易科罰金，以1千元折算1日，本案還可上訴。

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