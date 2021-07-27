嫌車資過高連珠炮飆小黃運將「雞Ｘ毛」　人妻代價出爐

▲田姓女子因計程車車費過高，出口辱罵小黃司機雞八毛。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名家境小康田女到「錢櫃KTV 」唱歌，凌晨幾杯黃湯下肚後搭乘計程車返回南港住家。豈料，田女認車資過高，竟與林姓運將發生爭執，更以「雞巴毛」等語辱罵司機，司機感到受辱憤而向警局報案。士林地院審結認田女犯公然侮辱罪，處罰金新臺幣3000元，如易服勞役，以新臺幣1000元折算1日。

去年11月29日凌晨，45歲田女在北市唱完歌後搭乘林姓司機計程車返回南港住處，凌晨2時許行經一間娃娃機店外時，田女看了一下前方螢幕跳表竟與司機起爭執，基於公然侮辱的犯意，以「你他媽的」、「雞巴毛」等言詞辱罵林，事後司機憤而到南港警分局報案。

田女警詢及偵查時，承認自己確實有講「你他媽的」、「雞巴毛」，但辯稱「這只是一個形容車資怎麼那麼貴，不是在罵司機」。

但經勘驗錄影錄音檔及筆錄，發現田女除了上述言語，更發現她有對司機提及「我看你就是不順眼」等語，加上處理警員出庭證述「被告有喝酒，但還可以溝通」，認定田女涉犯公然侮辱罪。

法官審酌認田女因認林姓司機超收車資且態度惡劣，氣憤之下竟公然以上開言詞貶損告訴人名譽，犯後坦承犯行，但卻與林姓司機達成和解或獲得諒解，兼衡田女大學畢業，已婚，家庭小康，審理後仍然侮辱罪，處罰金新臺幣3000元，如易服勞役，以新臺幣1000元折算1日。

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