桃園2.5萬份好市券開跑！首波振興主攻夜市　第2、3波陸續推出

▲首波振興活動「桃園好市券」開跑，市長鄭文燦13日晚間視察中壢觀光夜市後表示，陸續將配合中央振興方案推出第二期與第三期好市券，幫助攤商克服疫情困難。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央日前宣布三級警戒降為二級，桃園市首波振興活動已開跑，市長鄭文燦13日晚間視察中壢觀光夜市後表示，桃園疫情正在收斂，並邁向清零階段，夜市恢復營業後，人潮已慢慢回來。桃園市推出首波振興方案「桃園好市券」，未來將配合中央振興方案時程，推出第二期、第三期好市券，希望市民多來夜市消費，幫助夜市攤商克服疫情困難。

鄭文燦指出，桃園市目前疫苗劑次涵蓋率已達四成，夜市恢復營業後，人潮慢慢回流，防疫只要做得好，安心逛夜市沒煩惱。首波振興活動「桃園好市券」已開跑，市府將配合中央振興方案時程，陸續推出第二期、第三期好市券，希望市民多來消費，也期許夜市攤商朋友克服疫情困難，生意越來越好。

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▲首波振興活動「桃園好市券」開跑，中壢觀光夜市人流逐漸回流。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦也說明，在三級警戒期間，夜市停止營業，對攤商影響非常大，中央宣布降為二級警戒，市府積極研擬振興方案，希望讓受創產業包括夜市、餐飲、小吃與休閒產業等都能盡快復甦。去年市府推出桃園夜市券非常成功，今年續推桃園好市券，一份有100元2張，共200元，目前接受度頗高，希望會帶來一波波人潮，在中央振興券推出前先暖身，希望協助並拉抬受創產業。市府亦規劃觀光工廠與食農教育專案，以各式振興政策加快桃園經濟復甦腳步。

▲首波振興活動「桃園好市券」開跑，市長鄭文燦13日晚間視察中壢觀光夜市，並以好市券購買美食。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，中壢觀光夜市是美食天堂，有各樣類型美食，更有許多知名攤商市集，網路上都有很好評價。特別在7-11示範以ibon取票，並也以好市券購買排骨酥、魚蛋、水果涼糕等小吃，以好市券玩夜市最愛玩的套圈圈、彈珠台等遊戲。

市府經發局長郭裕信說，桃園好市券共發放2.5萬份，採登記抽籤制，已於今年5月30日完成網路登記，登記總數7萬3214筆，因應疫情影響活動順延至今，8月2日進行抽籤，提醒民眾收到中籤簡訊通知後，請至桃園好市券活動網站（https://taoyuangoodpon.tycg.gov.tw）取得「兌換序號」， 8月13日18時至9月11日23時59分憑「兌換序號」可在全台7-ELEVEN門市內ibon機台取票。好市券使用期間為8月13日18時至9月12日止，在桃園市15處早市與4處夜市貼有「桃園好市券」貼紙攤位皆可使用；籲請市民朋友自主分流進入夜市採買。

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