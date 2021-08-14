「無套不入」浪漫七夕更要防疫　桃園衛生局：保護自己與另一半

▲今天是農曆七夕情人節，桃園市衛生局提醒，民眾與另一半共處浪漫時光，需堅持「無套不入」原則進行性行為，以保護自己與另一半。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

今天是浪漫的七夕情人節！桃園市衛生局特別提醒，民眾與伴侶共度浪漫時光，需落實防疫新生活與個人防護措施外，莫因一時激情忽略安全性行為，應該正確使用保險套，堅持「無套不入」原則，以避免感染性病或愛滋病風險，保護自己與另一半。

桃園市衛生局指出，根據疾管署建議，有性行為者，應至少進行1次愛滋篩檢，持續有不安全性行為者，每年至少進行1次篩檢；若有感染風險行為（如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病者），則建議每3個月至6個月進行篩檢1次。

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為提供民眾更方便且更具隱私篩檢方法，疾管署辦理「愛滋自我篩檢計畫」，民眾只要至「愛滋快速自我篩檢網站 （https://hiva.cdc.gov.tw/Selftest/）預訂」，透過超商通路，支付200元試劑費與45元物流費即可取得篩檢試劑，民眾亦可前往桃園市13區衛生所與桃緣彩虹居所購買。

桃園市衛生局呼籲，新冠肺炎疫情目前仍維持二級警戒，民眾應謹守防疫規範，並做好個人防護，慎選交友對象，不與性生活史不明或多重性伴侶對象發生性行為。發生性行為時，應全程使用保險套並搭配水性潤滑液，拒絕使用成癮性藥物，以免在意識模糊情形下發生不安全性行為。若懷疑自己可能有染疫風險，可至本市13區衛生所索取免費新冠快篩試劑，主動告知相關接觸史以利轉介至醫療院所就醫。

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