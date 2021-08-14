出國玩才發現「台灣超商很神」　PTT一面倒推「這項服務」

▲台灣超商不僅販售多種商品、食物，還提供多元服務功能。（圖／記者姜國輝攝）

實習記者黃品臻／綜合報導

台灣四處可見超商，裏面販售的商品應有盡有，提供的服務更是多元。對此，即有網友在PTT上分享自己超愛台灣超商的原因，也提問「大家去便利商店最常做的事情？」引起網友熱議。

原PO在PTT女孩版上以「大家去便利商店最常做的事情」為題，分享自己真的太愛台灣的便利商店，會意識到超商的重要性是以前去新加坡遊玩時的經驗，新加坡的雜貨店不像台灣開的這麼密集，要買一瓶水都需要走很遠的路程，原PO表示，「才發現台灣的便利商店是真的方便」。

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▲網友好奇提問大家去便利商店最常做什麼事？。（圖／翻攝自PTT）

台灣超商除了「滿地開店」之外，裡面提供的服務功能也非常多元。原PO提到，最常去便利商店領取網購商品，不然就是去寄件或者繳費，而咖啡更是真愛，「現在不再是單單賣東西的地方了，甚至還有設置書架給你看書的便利店了」。原PO在文中也好奇提問「大家最常去便利商店做什麼事情呢？」

文章一出，不少網友對於「取貨寄件」很有同感地認為是最常使用的服務，「買飲料、取貨」、「拿咖啡+取貨」、「取貨、領錢」、「每個禮拜都去寄貨，疫情不想跑多地，都在超商買吃的」、「取貨、領錢、買水或咖啡，碰運氣看有沒有特價新品或出清折扣」。另外也有網友歪樓表示，「看帥哥底迪」、「看店員正不正」。