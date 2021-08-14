混是常態？他曝公務員工時「午後悠哉等下班」　網點頭：看單位

▲公務員的鐵飯碗每年總能吸引許多考生報考（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

俗稱鐵飯碗的公務員工作，每年都讓許多考生搶破頭。有網友在PTT上分享，自己的學弟在初等考增額順利考上公務員，目前在中央某局處單位當委一書記，處理收發公文的工作，學弟向原PO揭露，工作環境裡的大家都超閒，每天實際工作時間大概只有四到五個小時，文章引起鄉民熱議。

原PO以「公務員每天實際工作只有五個小時」為題發文，寫道學弟說上班時間去其他辦公室送件，大家不是在聊天就是在玩手機，看起來超閒，尤其到了下午大家更是變得超懶散，悠哉悠哉地等著下班，事情都推到隔天早上再處理。

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學弟指出，「混」是裡面的常態，粗估每天實際工作的時間只有四到五個小時，其他時間都在划水。原PO對比自己的工作狀態，表示聽了實在大驚失色，「我在工廠當作業員手一刻都沒停過，效率太低可是會被關照，過太爽了吧？難怪一堆人搶破頭都想當公務員。」

▲網友在PTT上分享學弟看到的辦公室景象，提問公務員實際工作時間不到五個小時嗎？（圖／翻攝自PTT）

原PO也在文中好奇詢問鄉民，「是不是公務員真的每天實際工作的時數只不到五個小時？」對此有網友認為，「大部分時間都在等是真的」、「大概吧！之前去戶政事務所，裡面的阿姨服務一位後就聊個10分鐘再換下一位」、「泡茶團購訂便當午覺下午茶等下班」、「努力k書考基層，真的有差，曾看到年輕人從事工作室努力讀書考基層單位，真的很輕鬆」、「收發還真的很涼」。

不過也有網友說「看單位吧，尤其是鄉下地方公所，大部分都是忙上午，到了下午當天的業務、公文就都辦的差不多了」、「哪個單位?我朋友在地方公所叫苦連天」、「有些私人企業也不惶多讓啦」、「認真回，看單位」、「奇怪，我知道高考的不少還要加班耶」。