一秒分辨台中人　他靠「炒麵區分法」打天下！在地人驚：真的準





▲示意圖。（示意圖／記者曹悅華攝）

記者施怡妏／綜合報導

在台灣小小的寶島中，各縣市都有自已的文化，尤其在飲食方面，每個地方都有特別的口味，有網友表示，同事分享一個方法，就能一秒分辨對方是不是台中人，就是聽講話，他好奇想知道真偽，或是有沒有其他的方法，貼文一出，釣出一名網友回應，強調自己都是靠「炒麵」來分辨。

原PO在PTT發文，聽同事說，只要聽講話就能知道對方是不是台中人，例如「天氣很熱」，台中人會天氣很「樂」、「今天晚上」會說今天晚「商」，讓他不禁好奇「這是真的嗎？」也想問問大家，有沒有其他方法，可以一秒分辨台中人呢？

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貼文釣出一名網友回應，只要食物就可以馬上分辨，端出一盤炒麵，然後問對方要哪種辣椒醬，「會選東泉一定是住舊市區的，會選源美一定是住以前台中縣」，他也透露，以前都用這種方法分類台中朋友，屢試不爽；另外，他也分享一個新招，「問吃不吃麻薏，幾乎只有台中人吃，限定是南屯、南區、大里、霧峰、烏日」，台中較早開發的地區的民眾會吃。

▲台中東泉辣椒醬。（圖／記者陳俊宏攝）



貼文一出，引起熱議，「真的假的、真假，台中人口頭禪」、「講晚商的都是舊台中市的居多」、「中尾音帶阿，有點像鴨子叫聲」、「以前也不信什麼台中腔，但到外縣市聊天秒被發現台中人，嚇到」、「真的欸，我是舊市區南屯人」、「我長大才知道別的縣市麵攤不一定有東泉」、「東泉那個有準，麻薏我覺得很難吃」。

另外，也有人分享，、「別把大麵羮忘了，把大麵羮端出來知道是什麼的才是，還有肥皂台語會說茶摳」、「區分山海線人用羹會不會勾芡」、「問他吃不吃太陽餅？不吃就是了」、「拿辣椒醬捅水煎包發射才是台中人好嗎」。