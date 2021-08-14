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「8顆月餅1180」被質疑賣太貴　館長霸氣宣布： 一盒退200學教訓

▲▼館長針對月餅事件，霸氣表示「一盒退200」當作是學一個教訓。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長針對月餅事件，霸氣表示「一盒退200」當作是學一個教訓。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢在自己的店商平台，販售月餅一盒8顆要價1180元，比起同家製造商販售的同款商品貴了200元，在PTT上遭到網友質疑撻伐，第一時間他先在直播上解釋價格的差異，售價未必有比同家廠商販售的更貴，隨後他又霸氣宣布「一盒退200元」當自己學個教訓。

館長在第一時間先在直播中解釋，原廠商販售的官網的價格是一盒980元，當結帳之後會加上150元的運費，總價是1130元，自家的商品則是一盒1180元含運，多出來的50 元是包裝重新設計的成本，買2盒2149元，平均一盒1075，買4盒3988元，平均一盒997元，買4盒等於比原廠的原價還便宜。

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館長隨後在深夜直播中，再度談起月餅事件表示，「這次會退給各位購物金，直接退到你帳戶去，你可以再拿去買別的東西」。

對於這次事件是不是有損失，館長坦言，「當然有損失，最怕的是稅金，我們跟廠商切一次稅金，交易切貨切一次是一次稅金，賣各位又是一次稅金，還有營業稅、發票稅，把它扣一扣，算我可以退多少…人事成本、薪資、拍照片、文案、這些都是成本，那些等於賠掉」。

▲▼館長針對月餅事件，霸氣表示「一盒退200」當作是學一個教訓。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長表示，不知道自己賣個月餅想賺200，會被講成這樣。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長說，買一盒可以退200元，「買兩盒退好像（每盒）退150，因為買越多越便宜，因為買越多就越便宜，相對可以退的空間就越少，買4盒就退120，買幾盒就乘以幾，買4盒（總共）就退480」。

館長最後無奈表示，就當作是自己學一個教訓，「我真的不知道，有辦法賣一盒月餅，想要賺個200，會被講成這樣」。

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