為領「全勤獎」重感冒還到校！網揭「這求學階段」拿到：才厲害

▲學生時代都有全勤獎制度，不少人認為大學階段領到全勤獎才是真的厲害。（圖／記者季相儒攝）

實習記者黃品臻／綜合報導

從國小到大學都有全勤獎制度，除了公假、喪假以外，學生如果到畢業前都沒有請假紀錄，就能拿全勤獎；不過，只要你請了病假、事假、缺曠、早退或遲到，即使只有一天，也喪失領全勤獎的資格。近日就有網友提出疑問，全勤獎制度的意義到底在哪？結果網友一面倒認為「這個求學階段」全勤才是真厲害，引起熱議。

一名網友在PTT WomenTalk版上以「學生全勤獎的意義是？」為題發文，表示一直不懂全勤獎的意義，在學3年或6年沒有突發狀況、生病需要請假，是少數人才會有的經歷，換言之，「全勤獎」是鼓勵「必須」請假的學生還來上課嗎？原PO也舉例，「國小看過同學為了全勤獎，重感冒來上課，重點是他父母也鼓勵（為了全勤獎），無法理解。」

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文章一出隨即引起熱議，網友們紛紛留言，「沒意義」、「沒意義，領一張獎狀也不會比較爽」、「奴性獎」、「從小就覺得沒意義，好險我爸媽也覺得全勤獎很廢，所以從來不會逼迫我生病什麼的還硬要去學校」、「能夠堅持某件事情確實值得鼓勵啊」、「就單純是種堅持的表現」、「難道每天到校上課不應該鼓勵一下嗎」。

另外有不少網友提到大學階段拿到全勤獎才真正厲害，「大學全勤超猛」、「大學能全勤！真的佩服！」、「大學全勤比拿書卷（獎）還猛」、「大學有過學期全勤，學校還匯獎金」、「大學全勤很容易，不點名的時候翹，點名的時候到，就全勤了」。