美國務院支持立陶宛挺台　外交部感謝：展現全球民主陣營領袖風範

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

針對美副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）今與立陶宛外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）通話時，表明美方支持立陶宛與台灣發展互惠關係，我國外交部表示，感謝美國展現全球民主陣營領袖風範，在民主國家面對專制政體脅迫時，公開且堅定表達支持。

外交部說，拜登政府自上任以來持續力挺台灣，公開支持我國與立陶宛加強關係，並關切中國對他國與台灣的無理威脅，外交部會持續推動與所有理念相近國家發展實質友好關係，增進互惠交流；並再次強調台灣做為全球的一股良善力量，會持續捍衛民主、法治、保障人權，不會因為外在壓力脅迫而退縮，也會在既有深厚基礎上，加強與美國緊密合作，拓展台灣的國際空間。

▼美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）。（圖／路透）

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）透過新聞稿公告雪蔓與藍柏吉斯通話一事。兩人電話中除強調應強化美歐合作。包括中國議題上，也表示會致力在跨大西洋區域與世界各地推進和平、繁榮、安全、民主與人權。

不僅如此，普萊斯也透露雪蔓向藍斯柏吉斯說，美國堅定支持立陶宛，包括在立陶宛決定與台灣發展互惠關係而面臨中國脅迫之際，美方與他們站在一起。

▼立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。（圖／路透）

