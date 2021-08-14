美密西西比單日激增4400例　ICU爆滿「停車場蓋病房」只能再塞50床

▲美國密西西比州疫情激增，密西西比大學醫院車停車場改建成野外醫院，預計能多收治50床新冠患者。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國新冠疫情難控，東南部密西西比州情況嚴峻，上周平均每天近2700例確診，7天以來激增54％，在12日更飆破單日4400多起的新增感染病例、20人死亡。1500多名住院病患讓醫療能量達到緊繃狀態，將近400個加護病房床位全數額滿，還有醫院被迫在停車場搭建臨時病房，但這也只能再多50床。

根據《華盛頓郵報》報導，密西西比州衛生官員11日警告，新冠患者激增之下，醫護工作者與重症加護病房（ICU）床位的短缺，已經將州醫療系統逼迫到「失靈」的邊緣，亟需聯邦政府介入支援，目前密西西比將近400張ICU病床全部額滿，不僅是病床使用率創新高，呼吸機的使用數量也超過了去年最嚴重的冬季高峰。

《密西西比自由報》（Mississippi Free Press）記者朱丁（Nick Judin）在推特上發布一張照片寫道，密西西比大學醫院的停車場將臨時搭建野外醫院，預計能再增加50張新冠床位，「這是密西西比州面對醫院系統失靈之前最後的權宜之計之一。」據報導，密西西比州的疫苗接種率是全美次低，只有35％的民眾完整接種，州衛生官員表示，目前住院患者多達97％都沒有接種疫苗。

Mississippi, this is where we are. Fifty beds will be installed here in a concrete garage. The federal government will send overflow medical professionals to staff it. One of the last stopgaps between Mississippi and hospital system failure. pic.twitter.com/6Nj7e87qZZ — Nick Judin (@nickjudin) August 11, 2021

密西西比大學醫院臨床事務副長瓊斯（Alan Jones）表示，自疫情爆發以來，最令人擔心的就是醫療系統徹底崩潰，若以一周前的陽性率、確診數、住院人數增加速度推估，「在未來5到7天或10天之內，我認為將能看到密西西比州醫院系統的失敗，從曼菲斯到納奇茲再到格爾夫波特，到處的醫院都爆滿了。」官員說，聯邦政府將在州首府傑克遜與比洛克西的退伍軍人醫院增加10個ICU床位。

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