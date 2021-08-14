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Delta肆虐全球！醫曬出「美恐怖數據」　坦言：沒必要挑疫苗

▲安泰醫院健康中心暨社區健康室組織疫苗快打隊，協助養護機構及盟院施打疫苗，贏得好口碑 。（圖／安泰醫院提供，以下同）

▲醫護粉專MedPartner 美的好朋友建議民眾不要再挑選疫苗，有什麼就盡快施打。圖為安泰醫院健康中心暨社區健康室協助養護機構及盟院施打疫苗。（圖／安泰醫院提供）

實習記者黃品臻／綜合報導

Delta變異病毒株在全球肆虐，許多國家人民即使已完整接種疫苗仍染疫。醫護粉專「MedPartner 美的好朋友」引用美國數據分享，從四月底到近期，Delta變異株在美國的感染人數佔感染比率已從原本不到2%直線上升到95%，提醒台灣民眾，為預防死亡與重症，不要再挑疫苗了！

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美的好朋友指出，Delta變異株有特別強的傳播能力，這種演化優勢，讓它在很短的時間內成為優勢種病毒，在世界各地多數也是類似的情形。不管如何防堵，要永遠把Delta變異株阻絕於境外，只能是期待，像上次那樣在屏東能夠把它全數殲滅，真的是靠大家努力，也要靠點機運。

BNT疫苗快到台灣的消息固然讓全民振奮，不過美的好朋友提到，「不管是哪種疫苗，對重症及死亡的保護力都算是很不錯的」。建議民眾不要特別挑選疫苗，現在有什麼就打什麼，因為沒人能夠保證Delta病毒株還會在什麼時候進入台灣，甚至在全台流行。

美的好朋友也表示，現在爭論疫苗的保護力高低其實意義不大，因為面對Delta變異株，就算已經接種完疫苗，仍可能被攻破，但重症跟死亡保護力都還是很好，「所以真的沒必要挑了」。

美的好朋友最後在文中提醒，選擇願意施打的疫苗種類越多，就是給防疫人員越大的調度彈性，要在短時間內衝刺疫苗覆蓋率，大家越不挑特定廠牌，就能越快速施打，除非是有特殊因素，醫師有特定建議的疫苗，不然還是呼籲大家儘量不要挑。

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