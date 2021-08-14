大動作催貨有效！莫德納向南韓致歉　美國再加碼贈40萬劑嬌生疫苗

▲美國加碼贈南韓40萬劑嬌生疫苗。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國駐南韓大使館14日宣布，將再贈送40萬計嬌生（Janssen）疫苗給南韓，目前載運疫苗的班機疫苗已經從田納西州出發，預計15日就會抵達仁川機場，這也是美國第二次贈送大量疫苗給南韓。

美國駐韓大使館14日在官網宣布，作於抵抗新冠肺炎疫情的國際夥伴關係，美方將再贈送40萬劑嬌生疫苗給南韓，載運疫苗的班機已經從孟斐斯國際機場（Memphis International Airport）啟航，預計15日就會抵達仁川機場，這也是美方繼6月5日贈送101萬劑疫苗後，第二次贈送大量疫苗給南韓。

南韓因陷入疫苗荒，加上訂購的莫德納疫苗截至目前為止僅到貨245.5萬劑，也就是整體訂單的6％，當局因此決定於13日派出代表團親自前往美國莫德納總公司。莫德納也針對疫苗無法正常供貨一事道歉，目前正在討論該如何讓疫苗維持供給穩定，至於雙方詳細會談內容，待代表團返回南韓後再正式對外宣布。

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