尖石超商「盆栽」失竊　價格公布傻眼：免費的最貴

▲尖石鄉錦屏村那羅露營區旁的便利商店開幕1個多月就發生驚奇失竊案，竟是掛在門口的鹿角蕨不翼而飛。（圖／翻攝臉書《尖石老家》）

記者陳凱力／新竹報導

超商邱店長日前在店門口幫一株鹿角蕨澆水，之後轉身進店內拿東西，再出來時鹿角蕨竟不翼而飛，邱店長氣得上臉書痛罵，「您可以不相信舉頭三尺有神明這件事，但是超商3公尺上空布滿監視器是真的！」，同時向轄區梅花派出所報案。

這間位於尖石鄉錦屏村著名的那羅露營區旁的便利商店6月多才剛開幕，門口還擺放數十盆開幕慶賀的花籃，沒想到邱店長只是澆完水，轉個身，價值上萬得鹿角蕨當場不翼而飛，小偷跳過蘭花、富貴竹，挑上造型特殊線條優美的鹿角蕨，「高品味低品格」也讓店家氣笑。

轄區梅花派出所所長陳慧璿、警員黃秉閎也請店家協助配合並調閱監視器，依一般民眾超商停車慣例、簽收單據等線索，迅速鎖定一名無前科的嫌疑人。警方說，嫌犯只是看到這盆鹿角蕨很漂亮，於是就順手牽羊帶走，未料店家報案這盆被順走的鹿角蕨價值竟高達上萬元，真的應驗江湖傳說「免費的最貴」，全案已依竊盜罪函送新竹地檢署偵辦。

▲警方根據監視器迅速找回遺失的鹿角蕨，便利商店業者帶著失而復得的鹿角蕨開心與警方合照。（圖／記者陳凱力翻攝）

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