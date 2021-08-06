到台南通訊行找朋友！下秒皮夾遭偷　他回家見「刷卡數字」傻眼

記者林悅／台南報導

台南警六分局8月3日晚上接獲高雄市警局單一窗口受理案件通報，1名男子報案稱其錢包在台南市南區遭竊、信用卡被盜刷，台南市警六分局受理迅速鎖定涉案對象，6日持搜索票上門逮人，現場查扣相關贓證物，全案以竊盜現行犯移送。

▲台南市警六分局破獲藍姓男子涉嫌竊取被害人皮夾，並盜刷買首飾、LV皮夾等價值約7萬元財物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

1名男子8月3日到台南市南區一家通訊行訪友，背包放置在店內，遭佯裝顧客的29歲藍姓竊嫌趁隙竊走背包內的皮夾，被害人當下未察覺，等回高雄家中後，於晚間8時接獲手機簡訊，發現信用卡被人盜刷，竊嫌刷卡買了首飾、LV皮夾，共68990元，他檢查自己的背包時才發現皮夾遭竊，當晚就近在高雄市湖內分局報案。

台南市警六分局接獲轉報後，比對多筆資料，迅速鎖定犯嫌身分，6日持搜索票前往台南市西門路上門逮人，並搜索查扣竊取的證件、信用卡、金融卡、LV皮夾、首飾盒等贓物。警方上門時，藍嫌當時還在熟睡中，他未料到犯下一件竊案，竟引來警方持搜索票直搗巢穴，贓物也全部都被警方查扣。

市警六分局長陳錦文表示，員警偵辦刑案，不僅僅只求破案即可，更希望進一步追回被害人的財物，因此特別申請搜索票前往偵辦。陳分局長也重申警方嚴正執法的決心，不論大案小案，警方對任何犯罪一律嚴辦到底，也呼籲民眾：出門在外，貴重物品千萬別離身，別讓潛在的宵小有可趁之機。

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