她萬巒豬腳街用餐遇大雨　遍尋不著愛車急報警尋回

▲內埔警分局萬巒所警員孫逸智協助許姓找到愛車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

許姓婦人開車載母親到萬巒豬腳街用餐後遇到大雨，卻遍尋不著愛車，著急報警，內埔警方冒雨協助找尋，最後在相隔50公尺的彩券行找到她的車子，讓她感到很不意思，頻頻向警方致謝。

內埔警分局中午時分接獲許姓婦人報案指稱，她將所有車子停在萬巒鄉公所前，用個餐，竟然被偷了，警方一聽先仔詳細尋問一番。

警方說，54歲的許姓婦人於2日趁著警戒降級，帶著母親開著車子從新園鄉外出放風，近中午時分，至名聞遐邇的萬巒豬腳街用餐。用完餐後，母女走出店門，洽遇氣流大雨，在她停車處遍尋不著車輛，使得出遊的閒情逸致頓失，趕緊在萬巒鄉公所向110報案車輛失竊，請求員警協助。

萬巒所警員孫逸智抵達後，許姓母女表示係第一次至萬巒豬腳街用餐，車輛卻被偷。孫員了解後分析該她們母女恐因初次造訪，且洽逢來雨，遺忘車輛停放處，竊賊應不致於鼎沸人潮的用餐時段作案。

就依她所說用餐地點，研判行走路線，果真在同一條中正路上，不到50公尺處的彩券行尋獲許女愛車，讓她笑顏逐開，也對自己的健忘，感到不好意思，並謝謝員警雨中的協助及用心。

分局長蔡耀順提醒民眾出遊，要注意自身防疫安全及行車平安；另轄內豬腳街各店家均設有停車場，消費者應多加利用，勿違規停車，影響其他用路人權益。

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